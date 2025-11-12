El Puerto-Ciudad de Almería abrirá el 5 de diciembre sus dos primeras hectáreas con feria de Navidad

Izado de la bandera de España en la entrada al Puerto de Almería por la zona de Levante. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería abrirá al público el próximo 5 de diciembre las dos primeras hectáreas del espacio Puerto-Ciudad que se desarrollan en torno a la renovada sede de la Autoridad Portuaria con la ya tradicional Feria de Navidad, que se instalará en la parcela que linda con el Muelle de Ribera I.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, quien acompañada de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado la prueba del izado de la gigantesca bandera de España de 96 metros cuadrados que se ha situado sobre un mástil de 25 metros a la entrada del puerto.

La nueva "seña de identidad" que supone esta bandera de España, que es "la más grande de Almería y la segunda más grande de Andalucía, ondeará de forma permanente una vez que finalice las obras de esta primera fase Puerto-Ciudad que busca la integración del frente litoral.

Soto ha señalado que la apertura del espacio Puerto-Ciudad se realizará con unas obras ejecutadas aproximadamente "al 90 por ciento", de modo que se espera que la inauguración oficial tenga lugar en el primer trimestre de 2026, una vez que estén totalmente finalizadas y recepcionadas.

"La obra de integración Puerto-Ciudad va avanzando al ritmo que nos comprometimos con la ciudad y con el ayuntamiento", ha asegurado la presidenta de la APA, quien ha dado las gracias a los estudios de arquitectura y a las empresas Albaida y Nila ante el cumplimiento de los plazos pese a algunas "dificultades sobrevenidas" que ha centrado en la obtención de material.

Soto, quien ha cifrado la ejecución actual de la obra en un 80 por ciento, ha señalado que las obras sobre el edificio institucional del puerto también avanzan a buen ritmo y precisan ya prácticamente solo de la instalación de su envolvente con placas de Dekton, de Cosentino. "Esa parte de la obra ya es mucho más ágil y para el 5 de diciembre estará todo ejecutado", ha dicho.

De otro lado, la presidenta ha explicado que debido a "algunos imprevistos" la obra del Tinglado, cuya rehabilitación permitirá dotar de un nuevo espacio techado para eventos y paseo en el Puerto, estará ejecutado finalmente a finales de enero. "Los plazos están cumpliéndose, pero no al 100%. La previsión era que terminara para Navidad, poder inaugurarlo también en Navidad, pero no va a ser posible", ha lamentado.

Las representantes institucionales han comprobado la evolución de las obras de urbanización del entorno del edificio administrativo en la que predomina el mármol Blanco Macael y el Dekton, además de travertino y granito, y también la explanada de Ribera I, cuyo cantil consta de los mismos materiales.

También han visitado las tareas de la envolvente de la sede de la APA, que quedará recubierta por 2.000 metros cuadrados de Dekton de Cosentino. Una nueva fachada en la que la APA ha invertido 1,8 millones de euros, cofinanciada al 85 por ciento con Fondos Feder por su contribución a la eficiencia energética del edificio, en cuyo interior también se está trabajando para adaptarlo a las necesidades actuales y que estará operativo en los primeros meses de 2026.

NUEVO PASO DE PEATONES

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que, como acompañamiento a esta actuación, el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras para adaptar y ampliar el nuevo paso de peatones que permitirá la conexión desde el Parque Nicolás Salmerón hasta el Muelle de Levante.

Esta actuación que prevé apenas cuatro semanas de obras se llevarán a cabo con "carácter de urgencia" para dotar de una nueva conexión peatonal a la zona "acorde con las obras que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria".

La alcaldesa ha valorado la apertura de la primer fase del Puerto-Ciudad como un "hito" para esta Navidad y un valioso reclamo para recibir visitas de toda la provincia, por lo que ha estimado las obras para adaptar el paso de peatones y mejorar la permeabilización del espacio desde el parque Nicolás Salmerón.

"Esto es un compromiso de una ciudad cada vez más moderna, cada vez más integrada, que ya no vive de espaldas al mar, que es una cosa que siempre se ha comentado de Almería, y que lo que va a traer no solamente va a ser visitantes, sino que va a traer mayor inversión para la ciudad", ha dicho Vázquez.

CAPITANÍA Y TORRE DE SALVAMENTO

De otro lado, Soto ha valorado los avances para suscribir un convenio demanial con el Ministerio de Transportes para la cesión del edificio de Capitanía Marítima y la torre de Salvamento Marítimo, que se ubican al final del Muelle de Levante, donde la APA y el Ayuntamiento tienen intención de generar un nuevo equipamiento "de uso ciudadano, cultural y civil".

Soto ha explicado que en los últimos días se ha trasladado a Puertos del Estado un borrado del convenio junto con el proyecto de espacios que la Autoridad Portuaria cederá en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) para ubicar las instalaciones y personal de Capitanía y Salvamento Marítimo.

"Estamos esperando respuesta del Gobierno de España, que entendemos va a ser favorable, puesto que ya está todo pactado previamente y el convenio se ha redactado y en él se han ido solventando todas las cuestiones que ellos nos han planteado", ha señalado la presidenta de la APA.

Confía Soto en que el Ministerio de Transportes dé "celeridad" a este acuerdo por el que queda "muy bien compensado" por la cesión de los edificios que se ubican en suelo de dominio público portuario a cambio de instalaciones en el puerto industrial, con "una planta de mil metros cuadrados" en el PIF que la APA equipará "al cien por cien" con la "última tecnología".

En este sentido, son dos millones de euros lo que se ha presupuestado en el Plan de Empresa de la APA para completar el traslado, según Soto, para quien el puerto de Almería ha cumplido "exhaustivamente" con todo lo que se le ha solicitado por parte del ministerio que dirige Óscar Puente.

Soto ha explicado que, de forma paralela, se mantienen conversaciones con la alcaldesa de Almería para decidir qué hacer con los edificios una vez pasen a dominio público portuario.

"Tendremos que definir qué vamos a hacer" con los edificios, ha dicho la presidenta, quien prevé una "nueva envolvente" para la torre de Salvamento a fin de contar con un edificio "emblemático" cuyo uso y gestión aún no está definida, ya que se debate entre una concesión administrativa o una gestión directa. "Tenemos que definirlo".