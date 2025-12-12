Puerto de Huelva celebra su día premiando al Ayuntamiento, Atlantic Copper y la Asociación Contra el Cáncer

Celebración del Día del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado este viernes el acto de conmemoración del Día del Puerto con el que pretende conmemorar junto con la sociedad onubense su presencia y actividad en el territorio, además de fomentar la conciencia social sobre su "importancia" en el desarrollo socioeconómico y posicionamiento de la provincia. En este evento se han entregado de tres Menciones Especiales, propuestas por el Comité de Dirección al Ayuntamiento de Huelva, a Atlantic Copper y a la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto ha estado presidido por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, así como el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña. Asimismo, a este evento han asistido autoridades, distintos colectivos, empresas de la comunidad portuaria y personal del Puerto onubense.

En representación de las empresas y entidades reconocidas con menciones especiales han participado la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, Gloria Puy.

La Mención Especial al Ayuntamiento de Huelva ha sido entregada por parte del presidente del Puerto de Huelva, en cuanto a la Mención Especial a Atlantic Copper ha sido entregada por el teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Electricidad y La Rábida del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, José Manuel Pérez Rodríguez, y la Mención Especial a la Asociación Española Contra el Cáncer ha sido entregada por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Huelva y vicepresidente del Puerto de Huelva, Daniel Toscano.

El presidente ha remarcado que para el Puerto de Huelva y la comunidad portuaria "es un día muy especial", ya que se celebra el Día de Puerto para "recordar que hace 152 años, el 8 de diciembre de 1873 se creó la Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, institución predecesora de la actual Autoridad Portuaria de Huelva". "Durante esta celebración reconocemos también la gran labor que desempeñan instituciones, empresas de la comunidad portuaria y colectivos sociales, que contribuyen a fomentar las relaciones puerto-ciudad, al crecimiento socioeconómico de Huelva y su provincia y a mejorar la calidad de vida en nuestro entorno", ha añadido.

En este sentido, el presidente del Puerto de Huelva ha puesto de manifiesto la estrecha relación del puerto con la ciudad y ha recordado que Huelva fue declarada capital de provincia en el año 1833, por el Puerto y el peso de toda su actividad, entre otras razones.

Igualmente, Santana ha alabado el "relevante papel" que inició la actual alcaldesa como presidenta de la entidad, en "su acercamiento del Puerto a la ciudad y en la recuperación de sus señas de identidad y elementos históricos como la restauración del Monumento a Colón y su entorno, la recreación de la Fuente de las Naciones Americanas, la transformación de todo el frente portuario y el inicio de la rehabilitación del Muelle de Tharsis".

"Actuaciones que hemos continuado con la unión del Muelle de la Compañía Rio Tinto este verano y que darán un gran paso en nuestra apuesta por acercar el Puerto a la ciudad con el proyecto de remodelación del Muelle de Levante, que cambiará desde el punto de vista urbanístico y paisajístico la imagen de la ciudad y su relación con el puerto", ha añadido.

En cuanto a la mención empresarial, Santana ha reconocido que el Puerto es "un gran motor del desarrollo socioeconómico de nuestro entorno gracias al músculo de grandes empresas como Atlantic Copper", que mueve anualmente más de 2,1 millones de toneladas de mineral concentrado de cobre, cátodos de cobre y cobre refinado, entre otros productos.

Al respecto, Alberto Santana ha recordado al periodista Ismael Gaona, coordinador de Comunicación de Atlantic Copper, que "nos ha dejado recientemente". Por otro lado, ha felicitado a la consejera delegada de esta empresa por el proyecto de economía circular, pionero en Europa, ya que la nueva planta CirCular supone una inversión de 450 millones de euros y permitirá tratar hasta 60.000 toneladas al año de metales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso, recuperando materiales como cobre, oro, plata, paladio, platino, estaño o níquel.

Por último, Santana ha destacado la "inestimable" labor que efectúa la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, en marcha en la ciudad desde el año 1960, en la atención a pacientes y sus familias en distintos ámbitos. El presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a su presidenta, técnicos y voluntarios "su compromiso y dedicación a la atención, información, asesoramiento y acompañamiento a familiares y enfermos que padecen esta enfermedad".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha trasladado que es "un honor compartir este Día del Puerto y celebrar el 152 aniversario del origen de una institución que forma parte esencial de la historia, del presente y del futuro de nuestra ciudad". En este marco, la alcaldesa ha agradecido la mención concedida al Ayuntamiento de Huelva, "un reconocimiento que recibimos con orgullo y como una invitación a seguir trabajando juntos, con la lealtad institucional, el rigor y la ilusión que nos permite impulsar actuaciones esenciales para el crecimiento de la ciudad".

Por su parte, el secretario general del Puerto de Huelva, Javier Capitán, ha dado a conocer el acta sobre las Menciones Especiales del Día del Puerto 2025, acordadas por unanimidad el día 1 de diciembre por el Comité de Dirección del Puerto de Huelva.

El acuerdo ha otorgado Mención Especial/Día del Puerto 2025, en el ámbito Institucional al Ayuntamiento de Huelva, en reconocimiento a su importante labor en apoyo y fomento de los proyectos que se promueven en la zona de servicio del Puerto de Huelva desde su ámbito competencial y también, de forma especial, en la dinamización de los proyectos de integración Puerto-Ciudad, que consiguen conectar el crecimiento del Puerto y el desarrollo de la Ciudad de Huelva desde sus ámbitos económico y social".

Igualmente, ha otorgado Mención Especial/Día del Puerto 2025, en el ámbito empresarial, a Atlantic Copper, S.L.U. como reconocimiento y valoración de su actividad empresarial desarrollada en la zona de servicio del Puerto de Huelva, "especialmente en relación con la promoción de la economía circular, en un enfoque orientado a la sostenibilidad de los modelos de consumo, con proyectos innovadores que maximizan el valor de los recursos a lo largo de su ciclo de vida, mediante el reciclaje y la recuperación de metales fundamentales como el oro, la plata, el platino o el estaño, ampliamente utilizados en tecnologías asociadas a la transición energética".

Por último, ha otorgado Mención Especial/Día del Puerto 2025, en el ámbito social, a la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, como reconocimiento a "su importante labor en beneficio de la sociedad ante el sufrimiento que provoca el cáncer, orientada a disminuir el impacto causado por esta enfermedad y, especialmente, por la actividad desarrollada en el campo de la atención y soporte a pacientes oncológicos, tanto en respuesta a las dificultades emocionales, psicosociales y sanitarias, que afectan tanto a los enfermos como a sus familias".

El acto del Día del Puerto ha culminado con la actuación del artista onubense José Luis Pérez-Vera, que ha interpretado varias piezas musicales.