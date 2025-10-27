El Puerto de Huelva licita la pavimentación de la zona norte del Muelle Sur

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha sacado a licitación por un importe de 7,1 millones de euros (con IVA) el proyecto de pavimentación de la zona norte del Muelle Sur, que contempla, además, otras actuaciones relacionadas como iluminación y seguridad.

Según indica el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, la licitación tiene un importe de 7,1 millones de euros (con IVA) y las empresas tienen hasta el 28 de noviembre para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución previsto para la construcción de las obras que se describen en el proyecto se establece en doce meses.

De este modo, según indica la memoria, tras la ampliación norte del Muelle Sur en una anterior actuación y tras el relleno a cota mediante material todo uno de toda la superficie anexa a la ampliación del muelle, se hace "necesaria" la pavimentación de la zona anexa a la zona de operaciones junto a la viga cantil, con un pavimento de hormigón con fibras y su drenaje, para el almacenamiento de contenedores.

Para la mejor explotación de la zona de almacenamiento de contenedores se hace "necesario" también dotar de torres de iluminación la zona a pavimentar, así como la realización del cerramiento y la situación del cable antiintrusismo, junto con la colocación de las cámaras en todo el perímetro de la zona pavimentada en esta fase.

Así, la licitación contempla, para "poder dar uso completo a toda la superficie de explotación", la pavimentación de la zona objeto del proyecto que actualmente se encuentra en terrizo. Esta zona ocupa una superficie de 26.320,00 metros cuadrados y se trata de una franja que se prolonga en toda la longitud de la ampliación del norte del Muelle Sur.

Por otro lado, se ejecuta una red de drenaje mediante 'slot drain' que desaguan a cinco colectores de diámetro mil milímetros que vierten en la viga cantil. Se proyecta una línea sensiblemente paralela al cantil para recogida de las aguas pluviales, conformadas por un 'slot drain' continuo.

Por otra parte, otra de las actuaciones es la instalación de seis torres de luminaria de columna de corona móvil de 30 metros de altura y 60 luminarias LED de 500 W. Además, de que se proyecta nuevas líneas de media tensión para suministro a nuevo centro de transformación e instalación de baja tensión.

Asimismo, la licitación contempla un cerramiento de simple torsión de 2,5 metros de altura con tres alambres de espino, con postes galvanizados de cinco centímetros de diámetro en una longitud de 578,5 metros y un cable sensor armado antivandálico armado flexible colocado sobre el vallado de simple torsión mediante bridas de acero inoxidable dispuestas cada 30 centímetros.

Junto a ello, se propone la instalación de siete cámaras fijas térmicas y tratamiento anticorrosivo. La ubicación propuesta permite que se cubran todas ellas entre sí, de tal modo que no exista ningún punto ciego e irán situadas en las columnas.