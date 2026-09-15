El Puerto de Huelva recibe por primera vez la escala de cruceros del buque Hebridean Sky

El Puerto de Huelva recibe por primera vez la escala del buque de cruceros Hebridean Sky. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha recibido por primera vez la escala del buque de cruceros Hebridean Sky de la naviera británica Noble Caledonia, orientada a cruceros culturales y de expedición, con escalas exclusivas. La embarcación, de 90 metros de eslora, recala en el Muelle de Levante sur con 96 pasajeros de nacionalidad británica mayoritariamente y una tripulación de 77 personas. La empresa consignataria es Pérez y Cía.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta embarcación ha llegado este martes al puerto onubense procedente del Puerto de Lisboa (Portugal) y partirá a última hora de la tarde rumbo al Puerto de Tánger Med (Marruecos).

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha visitado la embarcación, donde ha mantenido un encuentro con su capitán para intercambiar una metopa en agradecimiento por su primera escala en el Puerto de Huelva.

Santana ha recordado que el Puerto de Huelva ha apostado por impulsar las visitas de buques de cruceros de pequeño porte pertenecientes al segmento luxury, que arriben al Muelle de Levante, por su cercanía al centro de la ciudad, donde los turistas podrán visitar Huelva y disfrutar de su oferta turística, de ocio y servicios.

Los pasajeros del buque efectuarán distintas excursiones para visitar algunos de los atractivos turísticos de Huelva y la provincia. En esta ocasión, los turistas de este buque tendrán la oportunidad de visitar La Rábida y los Lugares Colombinos, el Parque Nacional de Doñana, la tumba de William Martin en la ciudad, una visita panorámica por Huelva, además de visitar libremente la capital onubense.

Por otro lado, el buque de cruceros Le Champlain, un yate de lujo y exploración de la naviera francesa Ponant, volverá a recalar por segunda vez este año en el Puerto de Huelva. En concreto la embarcación tiene previsto atracar esta noche en el Muelle de Levante sur para permanecer en Huelva a lo largo del día de mañana, 16 de septiembre. La empresa consignataria de este buque ha sido Noatum Maritime.

La embarcación, de 131 metros de eslora, llega hasta Huelva con 128 pasajeros de nacionalidad estadounidense en su mayoría. Por su parte, la tripulación está formada por 120 personas. Le Champlain llega a la ciudad onubense procedente del Puerto de Lisboa y tras su paso por Huelva partirá rumbo a Gibraltar.

Durante el mes de septiembre ha vuelto a realizar escalas en el Puerto onubense el buque La Belle de Cadix de la naviera francesa Croisi Europe, que inició en el mes de mayo, su temporada de escalas en el Puerto de Huelva. Este buque combina itinerarios fluviales-marítimos y realiza escalas en varios puertos andaluces. La empresa consignataria es Lamaignere.

La llegada de los cruceros al Puerto de Huelva está organizada por Huelva Cruise Network, un grupo de trabajo que se dedica a planificar la recepción de los buques y está formado por la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria de Huelva.