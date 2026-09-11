El Puerto de Motril (Granada) aprueba la construcción de un proyecto aduanero para mercancías perecederas

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha aprobado la concesión solicitada para la construcción y explotación de un almacén aduanero para mercancías perecederas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha aprobado la concesión solicitada por la empresa Med África Logistic, S.L para la construcción y explotación de un almacén aduanero para mercancías perecederas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que detallan que el futuro proyecto, que se levantará sobre una parcela de 3.261 metros cuadrados, irá destinado a albergar una instalación especializada en el almacenamiento temporal de mercancías congeladas, refrigeradas y no refrigeradas, principalmente durante los procesos de importación y exportación.

A la superficie concesionada se suman otros 2.017 metros cuadrados destinados a la urbanización del entorno exterior, que serán ejecutados por el concesionario para su posterior cesión al uso público. De esta forma, la superficie total sobre la que se desarrollarán las obras alcanzará los 5.278 metros cuadrados.

El proyecto contempla una distribución funcional adaptada a las necesidades de la actividad aduanera y logística, con dos zonas diferenciadas e independientes, destinadas respectivamente a las operaciones de exportación e importación.

En la planta baja, ambas áreas dispondrán de dos muelles de carga y descarga, conectados con espacios específicos para la recepción, manipulación e inspección de las mercancías. La zona de almacenamiento contará con diferentes condiciones de conservación en función de las características de los productos, mediante cámaras de congelación y refrigeración, además de espacios destinados a mercancía no refrigerada.

"La implantación de esta infraestructura responde a la importancia de los intercambios comerciales por vía marítima entre el Puerto de Motril y el norte de África, y especialmente a la posición estratégica del puerto como plataforma logística de conexión entre continentes", ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

"La nueva instalación permitirá reforzar nuestra capacidad para atender mercancías que requieren condiciones específicas de conservación y control, especialmente productos perecederos, contribuyendo a mejorar la trazabilidad de la cadena de frío, facilitar las inspecciones físicas y agilizar los procesos aduaneros", ha añadido.

El proyecto establece una previsión de crecimiento progresivo de la actividad, una vez entre en funcionamiento la instalación, que tendrá un impacto positivo en el tráfico del Puerto de Motril

Con la aprobación de esta concesión, la Zona de Actividades Logísticas continúa avanzando en su desarrollo como espacio destinado a la implantación de actividades vinculadas al transporte, la logística y el comercio internacional, reforzando al mismo tiempo la posición del puerto de Motril como plataforma de conexión con el mercado norteafricano.