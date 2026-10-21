El Puerto de Motril (Granada) celebra por primera vez el Día de la Policía Portuaria y distingue a sus agentes

La Autoridad Portuaria de Motril celebra por primera vez el Día de la Policía Portuaria y distingue la trayectoria profesional de sus agentes - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha celebrado oficialmente el Día de la Policía Portuaria, una jornada de reconocimiento a los hombres y mujeres que desempeñan su labor en materia de seguridad, vigilancia y protección de las instalaciones portuarias, así como a quienes han formado parte de este cuerpo a lo largo de los años.

La aprobación del reglamento específico, el pasado 30 de junio por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ha permitido institucionalizar esta jornada, 21 de octubre, y establecer un sistema de distinciones para reconocer la trayectoria y dedicación de sus profesionales.

El acto ha contado con presencia institucional y de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Ejército del Aire, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y Policía Local, además de familiares de los homenajeados y miembros actuales y antiguos de la Policía Portuaria.

Durante la ceremonia se han entregado distinciones a once agentes por sus años de servicio en la Autoridad Portuaria de Motril, con reconocimientos por 20 y 25 años de trayectoria profesional.

Los distinguidos han sido Héctor Rodríguez Sánchez, José Antonio López Maturana, Antonio Francisco Venegas Lorenzo, Francisco Lorenzo Palomares Escañuela, Francisco Rafael Martín Alcaide, Francisco Javier Sánchez Maturana, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Rubén Sáez Delgado, David Gerardo Melgarejo Montoya, José Francisco Pérez Ramírez y José Antonio Antúnez Rodríguez.

La jornada ha incluido, además, un reconocimiento a Juan Antonio Fernández Estévez, en agradecimiento a su dedicación y colaboración en la puesta en marcha de los procedimientos de actuación de la Policía Portuaria.

Asimismo, se ha distinguido a Juan José Rodríguez Mejías, teniente de la Sección Fiscal de la Guardia Civil, por su destacada trayectoria en el Puerto, colaboración y la excelente coordinación mantenida con la Policía Portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado el papel que desempeña la Policía Portuaria en el funcionamiento diario de las instalaciones y en el desarrollo de la actividad marítima y comercial.

"Hoy rendimos homenaje a unos profesionales cuya entrega, disciplina y vocación de servicio son fundamentales para el presente y el futuro del Puerto de Motril. La Policía Portuaria es un pilar fundamental para la seguridad de nuestras instalaciones, una garantía para el buen desarrollo de las operaciones y una pieza clave en la atención a los miles de pasajeros que recibimos cada año", ha señalado.

García Fuentes ha subrayado también la importancia de reconocer la experiencia acumulada por los agentes a lo largo de sus carreras. "Detrás de cada uno de estos reconocimientos hay años de trabajo, responsabilidad y compromiso con el puerto. Institucionalizar este día y distinguir a quienes han dedicado 20 o 25 años de su vida profesional a la Autoridad Portuaria es una forma de agradecer públicamente esa trayectoria y de poner en valor el capital humano que tenemos".

Por último, ha expresado su confianza en el futuro de las instalaciones y en la profesionalidad de su plantilla, y ha señalado que "el Puerto de Motril continúa avanzando en su modernización, en la diversificación de sus tráficos y en su contribución al desarrollo económico de la ciudad y de la provincia. Afrontamos estos retos con ilusión y con la tranquilidad de contar con profesionales preparados, comprometidos y conscientes de la responsabilidad que tienen".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha expresado en nombre de la ciudad, "nuestro agradecimiento por el trabajo que realizáis cada día desde una infraestructura tan importante para nuestro municipio como es nuestro puerto", y ha dejado claro que resulta imprescindible "contar con profesionales que velen por la seguridad y el buen funcionamiento de sus instalaciones".

"Aprovecho hoy para subrayar no solo el trabajo que somos capaces de ver, sino también todo aquello que muchas veces pasa desapercibido: las horas de servicio, la atención constante y la responsabilidad de cada intervención. Desde el Ayuntamiento creemos firmemente que el puerto y la ciudad deben avanzar de la mano ya que Motril no se entiende sin su puerto. Por eso, la colaboración entre la Autoridad Portuaria, la Policía Portuaria, las distintas fuerzas de seguridad de nuestra ciudad y el propio Ayuntamiento es fundamental", ha narrado la primera edil.

"Queremos seguir mejorando nuestros procedimientos, reforzar nuestras competencias, aprovechar mejor las herramientas tecnológicas, perfeccionar la coordinación con otros departamentos y organismos y consolidar una forma de trabajar cada vez más profesional, eficiente y rigurosa", ha manifestado el jefe de la Policía Portuaria, Antonio Pérez Rosales.

"Es imprescindible reconocer el compromiso, la profesionalidad y la dedicación de las personas que integran este colectivo, cuya labor diaria resulta fundamental para la seguridad, el buen funcionamiento del puerto y el desarrollo de la actividad portuaria. A todos ellos, por su responsabilidad, su experiencia y su vocación de servicio, quiero trasladarles nuestro reconocimiento y agradecimiento", ha concluido.