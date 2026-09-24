El puerto de Motril (Granada) retoma las obras de mejora de la estación marítima tras la temporada alta de pasajeros. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha retomado estos días las obras de mejora y modernización de la estación marítima, una vez finalizado el verano y la temporada alta de pasajeros de las líneas regulares con el norte de África.

La actuación, que está previsto concluya a finales de año, tiene como principales objetivos optimizar el flujo de viajeros, mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad y poner en valor la planta superior del edificio, que pasará a concentrar los controles aduaneros y de extranjería.

Para ello, se están ejecutando dos rampas mecánicas, una escalera exterior de tres tramos y un ascensor con capacidad para ocho personas, que conectará el mulle de Levante con la plataforma de acceso a la primera planta.

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 797.000 euros y está siendo ejecutada por la UTE Soluciona Obras y Servicios SLU-Lirola Ingeniería y Obras SL.

Con esta intervención, la Autoridad Portuaria busca no solo adaptar la estación marítima a las actuales necesidades operativas derivadas del tráfico de pasajeros, sino también modernizar un edificio que desempeña un papel fundamental en las conexiones marítimas regulares del Puerto de Motril con el norte de África.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, esta obra supone "un paso importante para mejorar tanto la operatividad de la estación marítima como la experiencia de los pasajeros, al tiempo que se ganarán espacios para equipamientos que mejoren el confort de los usuarios".