El Puerto de Sevilla conmemora con una exposición el centenario de la Corta de Tablada y el Puente de Hierro

Exposición 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla' en homenaje a los 100 años de la inauguración de la Corta de Tablada y del Puente de Alfonso XIII - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha presentado este jueves la exposición 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla' en homenaje a los 100 años de la inauguración de la Corta de Tablada y del Puente de Alfonso XIII, dos infraestructuras clave en la modernización del puerto hispalense a comienzos del siglo XX.

Según ha indicado la entidad, la muestra permanecerá expuesta hasta el 26 de abril frente a la Universidad de Sevilla, en la avenida del Cid, hace un recorrido por la historia del puerto y la evolución de sus muelles, poniendo especial énfasis en la Corta y el Muelle de Tablada y el Puente de Alfonso XIII, infraestructuras incluidas en el Plan Moliní y culminadas por Delgado de Brackenbury.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha diseñado 16 paneles con planos y fotografías de la época, principalmente del Archivo Histórico de esta institución portuaria, de la Fototeca municipal de Sevilla, del Archivo Histórico del Ejército del Aire, de la Hemeroteca de ABC, así como de colecciones particulares, entre otras fuentes.

Estas imágenes reflejan la Sevilla de principios de siglo XX, con fotografías insólitas como la del desaparecido meandro de Los Gordales, situado en las proximidades de los terrenos del actual recinto ferial-; el plano de las naves de Las Razas proyectadas por José Luis de Casso; los trabajos de construcción del Puente de Hierro y de excavación de la Corta de Tablada; o las primeras imágenes del muelle de El Arenal que presentaban una intensa actividad portuaria.

También se conserva una instantánea aérea del día de la inauguración, el 6 de abril de 1926, cuando Alfonso XIII cruzó el Puente de Hierro a bordo del crucero argentino 'Buenos Aires'.

Durante la presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha subrayado la vigencia del "espíritu transformador que impulsó estas obras hace un siglo". "Como ocurrió hace 100 años, hoy seguimos impulsando esa visión de modernidad con nuevos proyectos como el Distrito Urbano Portuario que permitirá rehabilitar y reutilizar las naves, grúas, tinglados y el muelle", ha destacado.

"Lo que a principios de siglos fue un potente espacio para la actividad portuaria, ahora será un centro neurálgico para la ciudad. En él se mantendrán usos portuarios como la nueva terminal de cruceros; pero también constituirá un polo de atracción empresarial", ha añadido el presidente, quien ha avanzado la llegada de una "importante ingeniería sevillana al ámbito y un centro universitario".

Asismimo, Carmona ha destacado algunas particularidades de los trabajos de excavación y construcción de la Corta de Tablada, por ejemplo, que en ellos participó un reconocido torero, Juan Belmonte.

En este sentido, ha recordado que, con las arenas extraídas de la Corta, "ya se aplicaban los criterios de economía circular al emplearse una parte del material para los patios de mercancías de la Estación de Cádiz en San Bernardo, el paseo de la Palmera, viviendas en El Porvenir, en el Prado de Santa Justa, o para corregir socavones intramuros".

"La Corta de Tablada fue una obra que no solo modernizó el Puerto de Sevilla, sino también agilizó la transformación de la ciudad a las puertas de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha puntualizado el presidente, destacando la labor de los ingenieros y directores de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, Moliní y Brackenbury.

Al acto de presentación han asistido también la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena O'Neill; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Ángeles Moreno; la vicerrectora de la Planificación Estratégica y Económica de la Universidad de Sevilla, Carmen Barroso; el representante provincial en Sevilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Pietro Tucci; y el comisario para la conmemoración del centenario de la Exposición de la Exposición del 29, Julio Cuesta.