Realizan una operativa de suministro de GNL a dos buques de manera simultánea en el Puerto de Málaga

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos buques, por primera vez, han realizado simultáneamente suministro de GNL (Gas Natural Licuado) mediante dos gabarras en las instalaciones del Puerto de Málaga.

En concreto, tuvo lugar el pasado sábado, 23 de agosto. Así, según han señalado desde el Puerto, un buque de MSC, en plena operativa en la Terminal de Contenedores, recibió suministro por parte de Shell.

De igual modo, un buque de la naviera ZIM, atracado en Muelle de Levante, realizó una escala exclusiva para repostar GNL con Península Petroleum como suministrador.

Además, esta ha sido la primera visita de la naviera ZIM al Puerto, apostando por Málaga "como punto estratégico para operaciones sostenibles".

Por último, han incidido en que "este hito refuerza nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el papel clave del Puerto de Málaga en el futuro del transporte marítimo".