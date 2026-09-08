Salvamento Marítimo y Capitanía liberarán el muelle para el Puerto-Ciudad de Almería a partir de junio de 2027

Reunión entre los representantes de la Dirección General de la Marina Mercante, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Almería. - APA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reubicación de las dependencias que actualmente ocupan Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo comenzarán a liberarse a partir de junio de 2027 con el objetivo de avanzar en el proyecto Puerto-Ciudad y otorgar nuevos espacios de ocio y disfrute a la ciudadanía en el Muelle de Levante, lo que incluirá la reconversión de la torre vigía del extremo sur.

El calendario para el traslado de los servicios a las dependencias del Puesto de Control Fronterizo, ubicadas en el puerto industrial en la zona de Poniente, ha sido objeto de análisis en una reunión celebrada este martes entre la Dirección General de la Marina Mercante, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Almería.

En una nota, la APA ha detallado que la previsión es que a partir del mes de junio de 2027 se pueda proceder a dicho traslado para liberar las dependencias de Marina Mercante y la torre de Salvamento conforme a las negociaciones que arrancaron en 2024.

"Agradecemos el esfuerzo de la Dirección General de la Marina Mercante y de Puertos del Estado y el trabajo en equipo con la Autoridad Portuaria de Almería para facilitar el traslado con todas las garantías, que los empleados públicos estén en las mejores condiciones y continuar prestando un gran y necesario servicio por parte de Capitanía y Salvamento", ha manifestado la presidenta de la APA, Rosario Soto.

Los servicios de Capitanía y Salvamento se trasladarán a la segunda planta del PCF, que se encuentra actualmente en estado bruto y es totalmente diáfana. Según el proyecto básico, que fue consensuado entre las partes y necesario para la firma del convenio, ya están definidas las distintas dependencias de la planta para Capitanía y Salvamento Marítimo, con entradas independientes.

De forma complementaria, la APA incluye la reserva de 30 plazas de aparcamiento para el personal de ambos organismos.

De acuerdo con el convenio demanial corresponde a la Autoridad Portuaria de Almería la realización de las obras de adecuación de la segunda planta del edificio del PCF del Puerto de Almería, así como proveer el equipamiento y material adecuado para destinarla a sede de la Capitanía Marítima de Almería y sede del Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo de Almería.

En este sentido, la APA realizó en mayo el encargo técnico a la empresa estatal Tragsa para la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución de la reforma y adaptación de la segunda planta del edificio del Puesto de Control Fronterizo (PCF) de 1.510 metros cuadrados, con una inversión estimada en 2,4 millones de euros, que parten de los fondos propios de la Autoridad Portuaria de Almería, y un plazo de ejecución total de 13 meses, dividido en distintas fases: cuatro meses para la redacción del proyecto y nueve para la ejecución de obra.

Según recoge el convenio, una vez firmada el acta de recepción de obra, la Capitanía Marítima de Almería y Salvamento Marítimo de Almería se comprometen a trasladarse a sus nuevas instalaciones en un plazo no superior a tres meses.

El encuentro, celebrado en la sede de la Dirección General de la Marina Mercante, ha contado con la participación de su directora general, Ana Núñez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la presidenta de la APA, Rosario Soto.