El torneo solidario 'Goles por kilos' volverá con el apoyo del Puerto de Huelva

Torneo solidario 'Goles por kilos'. - GRUPO DE EMPRESA PUERTO DE HUELVA

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la primera edición de este 2026 y el "éxito alcanzado" en la misma, el Grupo de Empresa Puerto de Huelva ya trabaja en la organización de una nueva edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 'Goles por kilos', que volverá a celebrarse el próximo año con la colaboración y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Huelva.

La edición, celebrada el pasado 13 de junio de 2026 en el campo de fútbol del Colegio Maristas de Huelva, reunió a equipos vinculados al entorno portuario en una jornada marcada "por el compañerismo, el deporte y, sobre todo, la solidaridad", ha indicado la organización en una nota.

Bajo el lema 'Goles por kilos', la iniciativa consiguió una "magnífica" respuesta por parte de participantes y asistentes, lo que permitió recoger una importante cantidad de alimentos no perecederos destinados a ayudar a personas y familias que atraviesan situaciones de necesidad. El balance de la jornada fue muy positivo, tanto por la participación registrada como por el compromiso solidario demostrado por todos los colaboradores.

Así las cosas, animados por estos resultados, los organizadores han decidido dar continuidad al proyecto con una nueva edición. El objetivo seguirá siendo el mismo: utilizar el deporte como herramienta para fomentar la solidaridad y contribuir, mediante la recogida de alimentos, a apoyar a quienes más lo necesitan.

La nueva convocatoria pretende consolidar una iniciativa que combina valores deportivos, convivencia y responsabilidad social, reforzando además los lazos de colaboración entre entidades "comprometidas con Huelva y su entorno".

El Grupo de Empresa ha agradecido a la Autoridad Portuaria de Huelva su patrocinio y "apoyo constante" a esta iniciativa solidaria, así como al Colegio Maristas de Huelva, que "nuevamente mostró su compromiso colaborando y poniendo a disposición sus instalaciones para la celebración del torneo". "Su implicación resulta fundamental para que un proyecto como 'Goles por kilos' pueda seguir creciendo y consolidándose como una actividad que une deporte, convivencia y solidaridad", han remarcado.

La organización comenzará próximamente los trabajos de preparación de esta nueva edición con el reto de superar los resultados obtenidos hasta ahora y de "seguir convirtiendo cada partido y cada gol en una oportunidad para ayudar". Porque, "una vez más, el Torneo Solidario 'Goles por kilos' demostrará que cada gol cuenta, pero que cada kilo de alimentos cuenta todavía más", ha subrayado.