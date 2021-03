Un total de tres buques del puerto de Algeciras, afectados por el bloqueo del Canal de Suez

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (Cádiz), Gerardo Landaluce, ha destacado este lunes de su puerto se han visto afectados, por ahora, por el bloqueo del Canal de Suez por en buque encallado desde el pasado martes.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Landaluce ha señalado que uno era de este pasado fin de semana, otro para el próximo 31 de marzo y un tercero para el 3 de abril, toda vez que ha señalado que, en total, unos 300 buques se están viendo afectados por esta situación. No obstante, también ha apuntado que otros buques han revisado su ruta y han sumado una parada en el puerto de Algeciras.

"La revisión de las escalas está siendo efectiva y esperemos que pronto se restablezca la operatividad del canal", ha deseado una vez que ha recordado que algunos servicios se han redireccionado por la vía del Cabo de Buena Esperanza, ruta más larga y costosa "pero que siempre ha estado ahí".

Según ha explicado, las pérdidas que conlleva este parón en el Canal de Suez surten efecto "en cascada" de toda la cadena logística. "Hay dificultad para retirar el stock en fábrica, eso es lo que más preocupa, en automoción por ejemplo", ha apuntado. "Son daños cuantiosos" ha advertido, aunque espera que "no se llegue a la rotura de stock de las cadenas logísticas", lo que sería, a su juicio, "un daño muy fuerte".

Preguntado sobre qué tipo de mercancías pasan por el Canal de Suez, ha señalado que es "muy variable", pero que "el combustible ya ha tenido las primeras incidencias de repunte al alza en los precios". "Son 300 buques bloqueados y cada uno tiene una cantidad ingente de carga", ha subrayado para señalar que "cuando hay incidencias en las logística lo pagamos todos".

El Canal de Suez cuenta con un tráfico diario de 50 a 60 buques y Landaluce no cree que vaya a "replantearse" esta dinámica. "Este proceso de ha desarrollado mucho tiempo y no ha habido incidencias hasta ahora", ha explicado para apuntar que "sí se analizarán cuáles han sido las causas, si han sido fallos mecánicos y las condiciones del entorno".

Por último, preguntado por la próxima Operación Paso del Estrecho (OPE), Landaluce ha señalado que no tienen confirmación sobre si se desarrollará o no, pero, no obstante, el Puerto de Algeciras "tiene que hacer los deberes y estar preparados para cualquier contingencia que nos indiquen". "Los procesos de vacunación serán fundamentales si finalmente se reabren las fronteras con Marruecos", ha concluido.