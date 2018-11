Gabriel Amat se despide de la Diputación con su último Día de la Provincia como presidente

Actualizado 10/11/2018 12:52:15 CET

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat (PP), afronta este sábado su último Día de la Provincia al frente de la institución provincial, después de haber confirmado a los medios de comunicación su salida "inminente" y su sustitución en el puesto por el actual vicepresidente, Javier Aureliano García.

"Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero es verdad que he dicho y sigo diciendo que terminaré donde empecé, en Roquetas, si salgo elegido en las próximas elecciones como alcalde, y que me iré antes de que termine mi mandato en la Diputación. Lo he dicho, lo sigo diciendo y lo haré", ha declarado Amat a Europa Press.

El actual presidente de la Diputación de Almería ha recordado que es una decisión que tiene "prevista desde hace tiempo" y que no responde a "que digan unos una cosa u otra". Amat ha asegurado que deja la institución provincial "satisfecho de haber podido colaborar con una provincia como la de Almería, fuerte y trabajadora, con mujeres y hombres muy honrados".

Amat ha afirmado que ha sido "un gran honor" ostentar el cargo de presidente de la Diputación de Almería desde 2011, y ha agradecido al Ayuntamiento de Vícar el "magnífico recibimiento a los 103 municipios" para la celebración del Día de la Provincia, que será el último al que asista liderando la institución provincial.