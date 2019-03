Isabel Gemio: "Las mujeres no queremos ser heroínas, pero tampoco queremos ir agotadas"

Publicado 04/03/2019 13:32:57 CET

La periodista Isabel Gemio ha abordado este lunes el papel de la mujer en el ámbito laboral y familiar dentro del marco de la conciliación, la cual solo será posible cuando "haya hombres arriba, en el poder, que sean también feministas, que piensen lo mismo que nosotras, y cuando las mujeres manden". "No queremos ser heroínas, pero tampoco queremos ir tan agotadas", ha manifestado.

Así se ha pronunciado la presentadora en un desayuno informativo de la Diputación de Almería, con la agencia Europa Press, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y en el que Isabel Gemio ha ofrecido la conferencia 'Madre, profesional y superviviente' en el salón del Círculo Mercantil ante representantes de asociaciones y entidades.

En su charla, ha señalado la responsabilidad de los gobiernos y de los empresarios para que "los hombres piensen más como nosotras" y "obliguen a las empresas a terminar a las cinco o seis de la tarde" para conseguir compatibilizar la vida laboral y familiar.

"No se puede tolerar que nuestros horarios sean como son, que nuestro prime time de televisión, y me tiro piedras sobre mi propio tejado, empiece a las diez de la noche. En qué país se ha visto eso", ha exclamado la televisiva periodista, quien ha achacado falta de "voluntad política" para efectuar estos cambios.

Así, ha defendido que las mujeres tengan la "libertad" para elegir "salir a comerse el mundo" o quedarse en casa al cuidado de los hijos o familiares, "pero no al precio que estamos pagando ahora" que es "terrible", a su juicio. "Estamos agotadas, cansadas, no llegamos a todo", ha señalado Isabel Gemio, quien ha detallado que incluso algunas mujeres se sienten "culpables" de "no llegar a todo" o sufren el "síndrome del impostor" al plantearse si merece los méritos de que logra.

"Tenemos que demostrar el triple para demostrar lo mismo", ha asegurado tras alentar la lucha por la igualdad y tachar de "inaudito" que aún haya mujeres que "cobran menos que los hombres" por el mismo trabajo, así como otras que toman "antidepresivos" y ven cómo se resiente su vida de pareja con tal de compatibilizar su vida laboral y personal.

Para Isabel Gemio, "hay que seguir luchando, porque todavía no hemos conseguido la igualdad", según ha manifestado antes de recordar que "todavía hoy las tareas domésticas y del hogar" o "la educación de los hijos" no están "al 50 por ciento" entre hombres y mujeres.

De este modo, ha apuntado que esta igualdad se puede enseñar desde cualquier ámbito, puesto que "lo que mamamos en casa es fundamental" y "va a influir en el futuro" de la educación de los menores. "Hay muchos derechos por conquistar, pero aquí también tenemos muchos logros que conseguir. No podemos bajar la guardia", ha insistido.

APOYO A LAS MUJERES EN EL MUNDO RURAL

La periodista se ha referido también a su etapa de niñez en un pueblo de Badajoz, donde decidió que querría ser "independiente" como una forma para alcanzar la libertad ante las tradiciones que venían dadas en el mundo rural. Este ámbito ha sido especialmente destacado por el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, quien ha señalado la aportación que desde la institución se hace en dicho ámbito en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

En esta línea, García ha destacado el trabajo que se hace desde el Consejo Provincial de la Mujer, que funciona desde 2014 y está integrado por 83 entidades, y el Área de Igualdad que apoya el desarrollo de iniciativas que dan "vida y actividad a los municipios del interior" además de trabajar "contra la violencia de género".

"Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio", ha manifestado el presidente de la Diputación de Almería de cara al 8 de marzo antes de incidir en que desde su institución se trabaja para posibilitar la "igualdad plena y real entre mujeres y hombres" y conseguir así "una sociedad mucho mejor", sentido en el que desde la institución se han invertido 17 millones de euros en este tipo de políticas desde 2012.

Además, García ha señalado otras iniciativas concretas como la creación de una red de recursos para las víctimas de violencia machista o en riesgo que funciona durante todo el año a todas las horas, los centros de atención inmediata, la existencia de pisos tutelados, el asesoramiento en materia de igualdad a los ayuntamientos o el centro 'Espacio de Mujeres', que ha acogido ya más de 200 exposiciones artísticas