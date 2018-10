Medio centenar de niños participan en el gran desfile solidario 'MicroPasarela' en Almería

Publicado 26/10/2018 21:10:55 CET

ALMERÍA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de modelos han participado en la secta edición de 'MicroPasarela', un evento solidario impulsado por Navarro Pasarela en colaboración con la Diputación Provincial de Almería que busca fomentar la integración de los niños que forman parte de organizaciones como ONCE y la Asociación Síndrome de Down (Asalsido Down).

Al acto han acudido el presidente de la Dipitación, Gabriel Amat y el vicepresidente, Javier A. García, quienes han mostrado el apoyo que desde la institución se presta a iniciativas de este tipo que "favorecen la integración y la diversidad, en beneficio de una sociedad justa e igualitaria", según ha informado el organismo provincial en una nota.

Gabriel Amat ha compartido con las familias y los participantes los minutos previos a la celebración de la pasarela y les ha brindado el apoyo de la Diputación para que "estos niños participen en todo tipo de actividades y nos demuestren, como hoy están haciendo, todo lo que son capaces de hacer sin ningún tipo de complejo y con el cariño con el que lo hacen".

Por su parte, Javier A. García ha puesto de manifiesto la importancia de la iniciativa "que consigue dos cosas muy importantes para la sociedad almeriense. En primer lugar, visibilizar cualquier discapacidad con el fin de integrarla de forma plena en la sociedad y en segundo lugar, compartir con todos los almerienses un momento tan especial como este en el que se están divirtiendo tanto ellos como sus familias. Además de ser una actividad que revitaliza el centro y atrae visitantes al corazón de la capital gracias a una iniciativa como ésta".

En la 'MicroPasarela Solidaria', impulsada por Navarro Pasarela en colaboración con la Diputación Provincial, participan las firmas Maitika Moda Infantil, Le Petit Bebé, Modas J. González Kids y Altos Puntos Academia de Peluquería y Estética. Colaboran 700 gramos.com, Imprenta Úbeda, Escuela de Baile Ana Soriano, Picu Baby, Hierba Luisa, Las Flores de Carmela, Payasos de Noe, JM Fotógrafo, Weeky y el Ayuntamiento de Almería.