'La playa', de Carlos Pérez Siquier, recoge una colección inédita de imágenes de la costa almeriense

'La playa', un fotolibro editado por la Fundación de Arte 'Ibáñez-Cosentino' en colaboración con la Diputación de Almería, recoge una colección inédita de imágenes del fotógrafo Carlos Pérez Siquier, tomadas en la costa almeriense durante los años 70. Este es el primer volumen de la "enciclopedia de Pérez Siquier" en la que trabaja la fundación y que ya tuvo un preludio con la publicación de 'Esencial' en 2015.

El libro, del que se ha lanzado una primera edición de 500 ejemplares, que se pueden adquirir en la Librería Picasso de Almería y en el Centro de Fotografía 'Pérez Siquier' de Olula del Río, se ha presentado este miércoles en la Diputación Provincial. En él, se recoge una serie elaborada por el fotógrafo almeriense a principios de los años 70 en las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en las de Poniente, y en la que se refleja el cambio que supuso para Almería la inauguración del aeropuerto y la llegada de los primeros vuelos chárter con turistas europeos.

La Fundación 'Ibáñez-Cosentino', con el pintor Andrés García Ibáñez a la cabeza, ha trabajado en esta obra durante "el último año y medio" para garantizar la máxima calidad de la publicación "tanto en el diseño como en los textos", elaborados por el propio García Ibáñez y por Rafael Doctor Roncero, director del Centro Andaluz de Fotografía (CAF) de Almería. Estos textos tienen "un carácter subjetivo" y dan una "visión personal sobre la serie fotográfica", enmarcando su contexto histórico y la corriente artística de la época.

García Ibáñez ha explicado que, tras la inauguración del Centro 'Pérez Siquier' de Olula del Río, la fundación se marcó "el reto de acercar al mundo el legado" del fotógrafo almeriense, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2003 y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2018. Así, a partir del archivo donado al centro por el fotógrafo, la fundación comenzó su labor de digitalización y de ahí surgió la idea de reflejar en distintos volúmenes sus series fotográficas más desconocidas.

"Carlos es un fotógrafo cuyos disparos siempre han sido meditados y sólo ha publicado lo que él ha creído que era lo mejor. Por eso, en su archivo las tomas no son excesivas, pero sí son una auténtica joya en la que merece la pena indagar porque tiene una calidad excepcional", ha destacado García Ibáñez.

En concreto, 'La playa' es "una serie mítica de la que no se había publicado mucho" y de la que Pérez Siquier donó "850 negativos, la totalidad de la serie realizada en los años 70, de las que, según los criterios de Carlos, se ha seleccionado un tercio de las fotografías" para su inclusión en el libro.

"La obra lleva detrás un largo trabajo de digitalización, edición y diseño para garantizar la coherencia del discurso visual. El libro es un ejercicio de justicia, el desvelamiento de un tesoro oculto porque más del 88 por ciento de las imágenes recogidas en 'La playa' no se había publicado nunca, y porque son un ejemplo de la historia del país", ha añadido.

El fotógrafo Carlos Pérez Siquier ha revelado que realizó esta serie fotográfica sobre la costa almeriense "hace 50 años", después de la inauguración del aeropuerto y la llegada de los primeros turistas europeos, que convirtieron las "solitarias" playas almerienses en una explosión de "color y cuerpos exuberantes". Pérez Siquier aprovechaba los primeros días de estancia de estos viajeros en Almería para capturar su presencia y "reflexionar no sólo sobre la fotografía, sino también sobre el cambio social que había experimentado" el país.

"No hay nada mejor que usar la propia tierra, la aldea, para hacerla global, ya que esta serie fotográfica tuvo un éxito especial en países como EEUU y Francia, donde empezó a sonar el nombre de Almería y eso fue para mi la mayor satisfacción, y lo que me hizo decidirme a quedarme aquí en lugar de escuchar los cantos de sirena que me llegaban de otros lugares".

Las fotografías de 'La playa' destacan por su "altísima calidad" y su carácter atemporal "a pesar de que hayan pasado 50 años desde su realización". Además, en ella destaca la maestría de Pérez Siquier en el uso de la fotografía en color, de la que fue vanguardia a nivel nacional.

"Si Carlos se hizo popular con su fotografía documental artística en blanco y negro, se reinventó con la imagen en color, que propició el nacimiento de un fotógrafo nuevo, quizás el más importante de la historia de la fotografía española en cuanto al uso del color, cuyo legado se ha posicionado a nivel mundial", ha señalado García Ibáñez.

El siguiente volumen sobre Pérez Siquier en el que trabaja la Fundación 'Ibáñez-Cosentino' es 'La Chanca en color', que "si todo va bien será presentado durante el primer trimestre de 2020". Además, el tercer tomo, previsiblemente, será "un monográfico sobre retratos" del fotógrafo almeriense, en el que los protagonistas suelen ser importantes personalidades de la cultura o la sociedad de la época.