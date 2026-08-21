Un accidente en la A-49 por Bormujos (Sevilla) deja un herido y tres kilómetros de retenciones en la salida a Huelva

DGT

BORMUJOS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida a consecuencia de la colisión de un vehículo en la mañana de este viernes, 21 de julio, con el quitamiedos de la A-49 sentido Huelva, a su paso por Bormujos (Sevilla) según los testigos del accidente, que ha provocado además tres kilómetros de retenciones en ambos sentidos.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, a las 10,45 han recibido el primer aviso que alertaba de una colisión con este límite de la vía a la altura del kilómetro 3,5.

Asimismo, el suceso ha provocado el corte del carril izquierdo sentido Huelva, dificultando la salida de Sevilla y provocando kilómetros de retenciones de tres kilómetros en ambos sentidos, según ha apuntado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del 061 y agentes de la Guardia Civil.