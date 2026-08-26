Los afectados por el cierre de la clínica Ovoclinic Sevilla podrán reclamar el dinero de los tratamientos pendientes

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SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por el cierre de la clínica de reproducción asistida Ovoclinic, ubicada en Sevilla, tendrán derecho al reembolso de la parte del tratamiento que no hayan recibido, así como de la totalidad en caso de que deban reiniciar el procedimiento en otra empresa.

Según ha detallado la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) en una nota de prensa, los usuarios deberán presentar una reclamación a la empresa para "exigir el cumplimiento de sus obligaciones", al igual que informar de lo sucedido y exigir la paralización del cobro de los recibos a la entidad bancaria a la que se haya suscrito el préstamo.

Asimismo, la federación ha confirmado que, tal y como ha adelantado el Diario de Sevilla, numerosos clientes de la clínica de fertilidad "se han encontrado en un limbo" tras conocer el cierre del establecimiento, dado que no han podido continuar sus tratamientos ya pagados.

Si bien algunos particulares han recibido la opción de continuar el tratamiento en alguno de los centros que la firma aún mantiene abiertos, la federación ha destacado en que la aceptación de este traslado es "completamente opcional" y que seguirán teniendo derecho al reembolso si deciden no continuar con la empresa.

Igualmente, ha recomendado disponer del historial clínico para reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado, en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores, del mismo modo que deberán conservar toda la documentación relativa a los pagos y el contrato. Además, Facua Sevilla ha invitado a los afectados a acudir a la asociación "para recibir asesoramiento e información" sobre los pasos a seguir durante la reclamación.