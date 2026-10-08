La agencia La Caseta celebra su 20 aniversario y extiende su actividad a Portugal

Equipo de La Caseta - LA CASETA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia sevillana de publicidad, comunicación y marketing La Caseta celebra su 20 aniversario, con previsión de superar los 3,5 millones de euros al terminar este 2026 y celebrando, además, haber expandido su actividad a Portugal desde el mes de mayo de este mismo año, mientras mantiene su sede principal en Sevilla Tech Park y presencia en Madrid.

Al detalle, el plan estratégico de esta compañía proyecta alcanzar los 4,5 millones de euros en 2027 y rozar los 7 millones de volumen de negocio estimado para el ejercicio 2028. La empresa, además, afronta esta nueva etapa con más de 35 profesionales en su plantilla.

"Cumplir veinte años en la industria de la comunicación, manteniendo la independencia, el equipo y los clientes que hemos construido, no es un resultado ordinario. Es el fruto de haber apostado siempre por el talento, por Sevilla y por creer que desde aquí se puede competir con cualquiera", ha señalado el CEO y fundador de La Caseta, Juan Ramas González.

Fundada en 2006, La Caseta subraya la importancia de su sede en Sevilla, que ha sido el punto de partida de una expansión ibérica a través de la cual actualmente gestiona, por ejemplo, la comunicación de varios centros comerciales de primer nivel bajo el grupo Klépierre Iberia en el mercado portugués.

Su cartera de clientes comprende compañías de arraigo regional, con marcas como en Andalucía como Contursa, Grupo INSUR, LAGOH o Fresón de Palos; así como grandes grupos empresariales de escala nacional e internacional: Orange, Samsung, Heineken, Coca-Cola, Huawei o Real Betis Balompié, entre otros.

En estas dos décadas, la compañía ha multiplicado su plantilla en los últimos años, afrontando este aniversario con un equipo multidisciplinar especializado en creatividad, estrategia de marca, marketing digital, gestión de cuentas, producción y comunicación corporativa.

"El crecimiento de La Caseta no ha sido casual: ha respondido a un plan. Hemos invertido en equipo, en procesos y en las cuentas correctas. Hoy somos una empresa más sólida, más diversificada y más preparada para afrontar los próximos veinte años con ilusión y más ganas si cabe", ha explicado su directora de operaciones, Raquel Forteza.

Coincidiendo con la efeméride, la compañía ha lanzado la campaña "20 años no son nada y lo son todo", con el objetivo de reflexionar sobre "la evolución vertiginosa de la industria publicitaria y el valor de la madurez creativa". La propuesta rinde homenaje al camino recorrido junto a marcas, colaboradores y equipo, en aras de proyectar a la vez la visión de futuro de la compañía.

La Caseta acumula más de 50 reconocimientos internacionales. En 2026 fue seleccionada entre las 110 agencias creativas independientes más destacadas del mundo y llegó a ocupar el puesto 40 en el ranking mundial de agencias independientes de WINA.

Además, es la única agencia española presente tres años consecutivos en Great Ads For Good de Cannes Lions, y en 2024 su campaña 'Terremoto' para ONG Rescate fue clasificada en el puesto 35 entre las mejores campañas sociales del mundo por WARC. Un historial completado con 35 de sus campañas publicadas en la prestigiosa Ads of the World.