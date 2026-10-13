Agotadas las entradas para participar del 19 al 23 de octubre en el proyecyo de la Universidad de Sevilla 'Piel Común'

Representación de ‘Piel común’, en el Cicus - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha agotado las entradas para participar del 19 al 23 de octubre en el proceso de creación escénica participativo 'Piel Común', una iniciativa dirigida a mujeres de la comunidad universitaria que se desarrolla bajo el lema 'El Teatro del Sí como acto de igualdad'.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, durante cinco jornadas, en horario de 17,00 a 20,30 horas, el cuerpo, la voz y la presencia actuarán como herramientas de transformación social, dado que para formar parte de la actividad no se requiere experiencia previa en el ámbito teatral, sino únicamente el deseo de participar, escuchar y compartir.

De esta manera, el proyecto, que ha contado con el apoyo de la Unidad para la Igualdad del Vicarrectorado de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad, invitará a las personas participantes a explorar cómo la escena puede transformarse en un espacio de encuentro, reconocimiento y equidad.

El proceso de trabajo tomará como base el Teatre del Sí, una metodología de creación escénica comunitaria que concibe la creación colectiva y la belleza artística como actos de justicia social e igualdad. Las piezas resultantes de este enfoque emergen desde la estética de las posibilidades, articulando un proceso poético y colaborativo que amplifica las voces excluidas y las libera de identidades reducidas a la victimización.

23 DE OCTUBRE, RESULTADO FINAL

Las personas interesadas en participar que se hayan quedado sin entrada podrán asistir al resultado final del proyecto que será el 23 de octubre a las 20,00 horas con la presentación pública de 'Piel Común', una obra colectiva desarrollada por la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla junto a Marina Pallarès Elias.

La muestra, de acceso abierto a toda la comunidad universitaria, propondrá un espacio en el que la piel "se convierte en un territorio compartido" y cuyas invitaciones pueden adquirirse a través de la plataforma 'entradium'.

En este contexto, la fundadora de la Asociación Teatre del Sí y doctora por la University of West London, Marina Pallarès Elias, ha acumulado más de dos décadas de trayectoria en la creación teatral con comunidades excluidas y marginadas en el ámbito nacional e internacional, combinando su práctica artística con la investigación y la docencia universitaria.

Gracias a esta iniciativa se va a llevar a cabo una investigación, liderada por la profesora titular Fátima Morales Marín del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, para mejorar la salud y prevenir la violencia en mujeres, con especial atención a migrantes, refugiadas y/o racializadas.

El proyecto, promovido por la Unidad de Igualdad de la US, lleva el título 'El Teatro del Sí como acto de igualdad en la Universidad de Sevilla' e integra así la investigación comunitaria, el arte y la transferencia social para capacitar a las personas participantes y promover la equidad, la salud y el bienestar de las mismas.