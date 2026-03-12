Agotados los dorsales de la carrera Triana-Los Remedios "Torre Sevilla" del Circuito Divina Seguros de Sevilla

La delegada de deportes de Sevilla, María Tena, en la presentación del Circuito Divina Seguros de carreras - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves el Circuito Divina Seguros de Carreras. Más de 2.700 niños se han apuntado también a las carreras escolares, que se celebran en las categorías de prebenjamín a cadete.

La delegada de deportes del Consistorio, María Tena ha asegurado que "por primera vez" se han agotado tanto los dorsales del Circuito como los disponibles para la primera prueba, la Carrera Triana - Los Remedios "Torre Sevilla", en las dos distancias disponibles de 10 y 5 kilómetros

"Se trata del mejor circuito de carreras del país, y junto al Medio Maratón y al Maratón, colocan a Sevilla como gran capital del running del sur de Europa", ha afirmado.