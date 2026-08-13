Aguas del Huesna adjudica por más de 14 millones las obras para renovar y desviar la red a su paso por Tocina (Sevilla)

AGUAS DEL HUESNA

TOCINA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Aguas del Huesna ha adjudicado esta semana las obras correspondientes al proyecto técnico para la renovación del tramo de la Red de Transporte en Alta comprendido entre el Río Guadalquivir y El Granadillo, en los términos municipales de Tocina y Villanueva del Río y Minas (Sevilla) por un importe total de 14,26 millones de euros.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la actuación resolverá la vulnerabilidad del sistema hidráulico en este sector norte de la infraestructura del Huesna, que ha presentado recurrentes averías en los últimos años. Para mitigar de forma definitiva estos riesgos, la solución adoptada desplazará el trazado fuera de los cascos urbanos y zonas de expansión poblacional,

En este sentido, el vicepresidente del Consorcio del Huesna, José María Villalobos ha afirmado que de esta manera se garantizará "una operativa continua, accesible y segura bajo presiones de servicio superiores a las 20 atmósferas".

En este sentido, la solución ha contemplado la instalación de 7.428 metros de una nueva conducción de acero soldado helicoidal de 1.300 milímetros de diámetro, revestida exteriormente con polipropileno e interiormente con poliuretano, diseñada para transportar por gravedad un caudal de hasta 1.590 litros por segundo desde la Etap Las Chimeneas a todos los municipios adscritos al sistema de abastecimiento, que da servicio a unas 250.000 personas de la provincia de Sevilla.

Este nuevo trazado permitirá la anulación definitiva de 6.360 metros de la antigua arteria de hormigón armado, en la que se sucedieron distintas averías. Para salvar los cruces con infraestructuras estratégicas sin interrumpir el tráfico ni los servicios, el proyecto ejecutará seis perforaciones horizontales subterráneas (hincas) bajo la línea del AVE Sevilla-Madrid, el ferrocarril convencional, el Canal del Bajo Guadalquivir y las carreteras SE-128, SE-900 y SE-3201.

Asimismo, la nueva conducción estará dotada de un sistema de protección catódica por corriente impresa contra la corrosión, válvulas automatizadas de corte y sobrevelocidad, y líneas de telecontrol conectadas al sistema de telecontrol. "Esta actuación viene a sumarse a la ya ejecutado desvío y puesta en servicio de otro tramo de 1.750 metros de longitud de esta misma red principal a su paso por la urbanización Los Jinetes, en Carmona, en el que se han invertido 7,59 millones de euros", ha indicado Villalobos.