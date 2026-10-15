Agustín Aguilera dirigirá el comité de campaña del PP en la provincia de Sevilla para las elecciones de noviembre

Junta Directiva Provincial del PP de Sevilla - PP

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Sevilla ha aprobado este jueves su comité de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre que dirigirá el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, y que contará con Iván Pestaña y Juan Bueno como coordinadores adjuntos y Martín Torres como coordinador territorial.

La aprobación se ha producido durante la Junta Directiva Provincial, en la que se ha aprobado el Comité de Campaña que dirigirá la estrategia del partido en la provincia de cara a las elecciones.

En su intervención, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la "falta" de avances en las obras en marcha en infraestructuras de competencia estatal, incidiendo en que la "SE-40 se proyectó para más de 77 kilómetros y que hoy solo hay 38 en servicio".

Ha criticado que "Sevilla, una de las grandes capitales de España, tenga un aeropuerto sin conexión ferroviaria con Santa Justa". También se ha referido al Cercanías, subrayando que "Sevilla, la cuarta de España, funciona con solo 20 trenes, algunos con más de 30 años, y que Sevilla ha quedado fuera de los 300 trenes nuevos".

En vivienda, ha señalado que el Gobierno no ha puesto "ni un solo ladrillo" en los proyectos prometidos en La Ranilla y el Regimiento de Artillería, y que el de Santa Bárbara, con 518 VPO de la Sareb, "está bloqueado", entre otros asuntos.