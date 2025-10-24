Alcalá de Guadaíra destaca sus Tortas como "embajadoras" de la gastronomía local

Acto de presentación del nuevo diseño de las latas de las Tortas de Alcalá - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha resaltado el papel de las Tortas de Alcalá como "embajadoras" de la gastronomía local, así como una "seña de identidad recuperada y engrandecida por los productores y por toda la ciudad".

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, el teniente de alcalde y responsable del Área de Desarrollo, Jesús Mora, ha mostrado su apoyo a la Asociación de Productores de Tortas de Alcalá y ha destacado que son un "ejemplo de como el comergio genera ciudad y crea identidad".

En este sentido, esta semana se ha presentado la nueva imagen del envase en lata para las Tortas de Alcalá. Se trata de un diseño de Fernando Sánchez, y se distribuirán 20.000 unidades bajo el paraguas de la Federación de Empresarios y Comerciantes de Alcalá (FICA). Se trata de una imagen que recoge la decoración pictórica del ábside del Santuario del Águila, que a su vez ha recuperado la estética antigua de este espacio.

La presentación del nuevo envase ha tenido lugar en La Harinera del Guadaíra. La cita ha contado con la participación de otros miembros del Equipo de Gobierno Municipal, representantes de distintos grupos de la Corporación y miembros de los sectores industriales y sociales de la localidad.

Desde el Gobierno local se ha mostrado el apoyo a estos artesanos poniéndolos de "ejemplo", junto a la asociación de productores de Pan de Alcalá, para que nuevos empresarios se "animen a unirse y buscar nuevos mercados para tantos productos de calidad que llevan el sello de Alcalá de Guadaíra".