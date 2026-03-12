Gran afluencia de futuros residentes en el Hospital de Valme de Sevilla durante las jornadas de puertas abiertas

Jornada de puertas abiertas a futuros residentes en el Hospital de Valme en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha acogido las jornadas de puertas abiertas, organizadas por la Comisión de Docencia hospitalarias para los nuevos residentes.

La cita del Área Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, las ha llevado a cabo este miércoles y jueves, en dos mañanas para ofrecer un contacto más directo, cercano y personalizado a los interesados.

Según ha indicado la Junta en una nota, en el primer día, miércoles 11 de marzo, se acogió al grupo formado por EIR (Enfermeras Internas Residentes), FIR (Farmacéuticos Internos Residentes), PIR (Psicólogos Internos Residentes) y MIR (Médicos Internos Residentes) de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, por otro lado la segunda jornada se ha destinado al grupo más numeroso de los MIR de especialidades hospitalarias.

La oferta actual de este área sanitaria es de un total de 80 plazas de formación postgrado acreditadas: 65 dirigidas a MIR con 28 especialidades médicas, diez para EIR con un amplio abanico de especialidades (matrona, pediatría, salud mental y atención familiar y comunitaria), tres para FIR (Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos y Microbiología/Parasitología) y dos para PIR.

Celebradas en el salón de actos del Hospital Universitario de Valme, han contado con la participación del equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (encabezado por su directora gerente, Inmaculada Vázquez Cruz), junto al jefe de estudios, José Carlos Pérez, responsables de las distintas comisiones de docencia (Paqui Baena en Enfermería y Marçia del Carmen Sánchez en Medicina Familiar y Comunitaria) junto a jefes de servicios clínicos.

También, han incluido la intervención de representantes de los tutores y de residentes de cada una de las especialidades (MIR, FIR, EIR y PIR) quienes, al término del acto oficial, asesoran en las cuestiones que más puedan interesar en torno a la docencia.

En esta convocatoria se ha acercado la visión asistencial, docente e investigadora del Hospital Universitario de Valme y del Área Sanitaria Sur de Sevilla en su conjunto.

Asimismo, tanto el equipo directivo como jefe de estudios, responsables de las comisiones de docencia, tutores y residentes de diferentes especialidades en curso han coincidido en destacar los valores de este área sanitaria para alcanzar una formación de excelencia: perspectiva asistencial integral, alto nivel científico-técnico de sus profesionales, cercanía profesional, prestigio docente y el incentivo de la investigación y humanización como bandera de la asistencia clínica que se enseña.

Por su parte, el jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia de Valme ha destacado la implicación de los tutores en una residencia de calidad avalada por diversas distinciones alcanzadas en 2025 en distintas unidades docentes.

En este sentido, señalar el Primer Premio Nacional 'Ciudad de Sevilla concedido por el Colegio de Enfermería de Sevilla al Trabajo Fin de Residencia (TFR) de las residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y el Premio al Mejor TFR de la provincia de Sevilla otorgado a residentes de Medicina de Familia.

Y también reseñable como reconocimiento internacional el contar con la acreditación del servicio de Anestesiología y Reanimación para sede del Diploma Europeo de la especialidad, otorgada por la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos (ESAIC), lo que refuerza el posicionamiento externo de nuestra formación especializada.