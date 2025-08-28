Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre la programación otoño-invierno el 18 de septiembre con el espectáculo 'Circodéliko'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La programación cultural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de cara a la temporada de otoño-invierno comenzará el próximo 18 de septiembre a las 20,30 horas con la representación del espectáculo 'Circodéliko', una propuesta escénica que mezcla teatro y circo y que está "repleta de acrobacias con capacidad para asombrar a un público de todas las edades".

Según ha declarado el titular de Cultura en el Ayuntamiento, Christopher Rivas, en una nota, 'Circodéliko' "invita a un mundo de magia y ensueño a través de las acrobacias". De esta manera, Rivas ha presentado el cartel de la obra y ha recomendado verla, alegando que es un espectáculo "muy visual e interesante para todo tipo de públicos, incluido el público infantil". Además, ha manifestado que las entradas ya están disponibles en la web municipal al precio de cinco euros.

Asimismo, el delegado municipal ha afirmado que "de la calidad de esta propuesta escénica dan testimonio la gran cantidad de países, tanto dentro como fuera de Europa, donde se ha representado". En este sentido, 'Circodéliko' marca el inicio de una programación cultural que, de cara al periodo invernal, "ocupará los diferentes escenarios de Alcalá de Guadaíra".

Finalmente, Rivas ha explicado que "la apuesta por la variedad y la calidad de los espectáculos reforzará el protagonismo cultural de la ciudad alcalareña en el contexto de Sevilla y su área metropolitana". Esta apuesta "irá de la mano" del Auditorio Riberas del Guadaíra, "reconocido y ampliamente visitado", y del Teatro Gutiérrez de Alba, edificio del arquitecto Juan Talavera enclavado en el casco antiguo de la Alcalá.