Alcalá de Guadaíra (Sevilla) firma un convenio con la Peña Flamenca 'La Soleá' para promover la cultura flamenca

Imagen de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y el presidente de la Peña Flamenca “La Soleá”, Antonio Durán. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto al presidente de la Peña Flamenca 'La Soleá', Antonio Durán, han firmado un convenio de colaboración que tiene objetivos claves promover y preservar el flamenco como patrimonio cultural, así como fomentar todas las actividades que acerquen esta expresión artística a la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el convenio supone una aportación económica de 12.000 euros por parte del Ayuntamiento para que la Peña desarrolle sus actividades a lo largo del año y, en particular, para el desarrollo de la trigésimo tercera Edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco.

Al hilo de ello, la primera edil ha destacado el importante papel que desarrolla la Peña Flamenca 'La Soleá', afirmando que este convenio "viene a reforzar nuestro compromiso con las tradiciones, los artistas locales y la difusión del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado que la Peña Flamenca 'La Soleá' tiene una larga trayectoria de trabajo bien hecho en pro del fomento del flamenco. Entre sus muchas actividades, la alcaldesa ha destacado el Concurso que cada año organiza esta entidad y que "sin duda es un reclamo de gran atractivo para cantaores de gran calidad no sólo de Andalucía, sino de otras comunidades de España, que dejan un gran nivel en cada edición, al mismo tiempo, que contribuye a mantener y fomentar la afición local".

El acto de la rúbrica ha contado con la presencia del delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, que ha explicado la importancia de "respaldar a entidades como la Peña Flamenca La Soleá, que trabajan desde hace años por mantener viva una de las señas de identidad más importantes de nuestra cultura.

"La Peña Flamenca La Soleá posee una trayectoria impecable a favor del arte flamenco que, somo seña de identidad, pervive en el presente de nuestra ciudad y se proyecta hacia el futuro", ha destacado Rivas.

Igualmente, la Administración local ha reseñado que el acuerdo establece también el compromiso de colaborar estrechamente, tanto en el conjunto de actividades que desde la Peña se promuevan, apoyando los actos públicos y espectáculos que organice, como de aquellos que se proyecten por el Ayuntamiento vinculados al Flamenco, que se promocionarán entre los socios de la entidad.

Para el presidente de la Peña Flamenca 'La Soleá' este convenio "sigue abriéndonos nuevas oportunidades para seguir difundiendo nuestra pasión por el flamenco y contribuir a su continuidad entre las nuevas generaciones".

"Desde el Ayuntamiento igualmente se destaca el trabajo de los responsables de la Peña Flamenca que la han convertido en "un espacio de referencia para aficionados de muchos lugares de España", ha concluido.