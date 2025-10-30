Alcalá de Guadaíra (Sevilla) instala 14 desfibriladores y dos mupis para los espacios deportivos del municipio

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este jueves que el municipio cuenta con 14 desfibriladores y dos mupis destinados a los espacios deportivos del municipio. Asimismo, ha indicado que tienen cuatro desfibriladores adicionales para eventos deportivos.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha participado en un evento celebrado en el Centro Cívico Cultural Sur, en colaboración con la empresa Caryosa, distribuidora de estos aparatos, y que contó con el apadrinamiento del ex Seleccionador Nacional de Fútbol y Campeón del Mundo, Vicente del Bosque.

En dicho acto, Jiménez ha destacado que con esta medida refuerza el "compromiso" del Consistorio para que los espacios deportivos "sean cada vez más seguros". "Supone una garantía más para todos los que practican deporte en nuestra ciudad", ha concluido la primer edil.

En el próximo mes de noviembre, desde el Consistorio se lanzará una campaña de formación para monitores deportivos, donde más de 200 personas aprenderán a usar estos dispositivos vitales.