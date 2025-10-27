Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se prepara para Halloween con un ciclo de cine de terror, pasacalles y conciertos

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha anunciado este lunes la programación de actividades para Halloween. Destaca la celebración de un ciclo de cine de terror así como varios pasacalles y conciertos destinados a todos los públicos.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, la agenda comenzará el viernes 31 de octubre con el pasacalles "El camino del terror", con la colaboración de la Asociacion de Comerciantes de la zona de Santa Lucía, que partirá a las 17,30 desde la calle La Taurina hasta la Plaza de Los Molinos.

El mismo día se realizarán talleres de maquillaje, y espectáculo de zancudos y cañón de confetis en La Plazuela. Las actividades comienzan a las 18,00 y concluyen a las 20,00. La música se extiende hasta las 00,00 con la actuación de Djs como son Raúl Ruiz, Javi Moreno y Albert Movida.

La música continua el sábado 1 de noviembre con "Alcalá Tiembla", contará con las actuaciones de DJ Yanko, Javi Méndez, Las Jipas, y Mike Morato. Será a las 20,00 con entrada por invitación gratuita que se puede obtener en la Casa de la cultura, y en los distritos Norte, Sur y Silos Zacatín. La apertura de puertas será a las 19.30 horas. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 28 de octubre a las 10.00 horas.

Como novedad, este año se celebrará un ciclo de cine de terror. La programación recoge desde grandes clásicos del género, algún título reciente, terror español de gran nivel, películas con mucho miedo y alguna divertida para los pequeños aficionados al género.

El ciclo comienza el día 31 de octubre en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 20,30 horas se proyectará 'El Exorcista'. El resto de proyecciones serán en la Casa de la Cultura a las 19,00 horas. La programación cuenta el sábado día 8 de noviembre con 'Bitelchús Bitelchús', el 15 de noviembre con 'El Orfanato', el 22 de noviembre 'La autopsia de Jane Doe' y el 29 de noviembre 'Gremlins'. La entrada para todas las proyecciones es libre y gratuita hasta completar aforo.