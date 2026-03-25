Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima los preparativos para la Semana Santa

Los delegados de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y de Hábitat Urbano, David Delgado, de Alcalá de Guadaíra en La Plazuela. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima estos días los preparativos para la celebración de la Semana Santa 2026, con una serie de actuaciones destinadas a garantizar "el buen desarrollo de una de las citas más destacadas del calendario local".

Los delegados de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y de Hábitat Urbano, David Delgado, han supervisado en La Plazuela los trabajos previos, que incluyen la retirada de mobiliario urbano para facilitar, desde esta misma tarde y en los próximos días, el montaje progresivo de las sillas por sectores en la carrera oficial, además de las labores que se realizan para el embellecimiento floral y vegetal en los espacios por donde discurrirán las cofradías.

Por su parte, Delgado ha detallado que ya se ha procedido a la retirada de mobiliario, especialmente en La Plazuela, con el objetivo de "agilizar la instalación de las sillas". Asimismo, ha destacado diversas actuaciones de mejora urbana, entre las que se incluyen trabajos de asfaltado y acerado en distintos puntos de la ciudad, la revisión de la altura de cables y farolas, así como el repintado de la señalización horizontal.

Este año, además, se ha prestado especial atención a la calle Santa Clara, que adquirirá mayor protagonismo en los recorridos debido a las obras en la calle Nuestra Señora del Águila.

En este sentido, se han llevado a cabo intervenciones específicas para facilitar el tránsito de las cofradías, como la eliminación de una barandilla en uno de sus extremos y la ampliación del vado en un paso de peatones en su confluencia con la citada vía.

Por otro lado, Campos ha indicado que el Ayuntamiento está instalando estos días cerca de 4.000 unidades vegetales para el embellecimiento de la ciudad con motivo de la Semana Santa. En concreto, se trata de 3.500 margaritas, junto a más especies como palmitos, tuyas, esparragueras, arecas y helechos, entre otras.

"Esta actuación no solo contribuye a realzar la imagen de la ciudad, sino que también refleja el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad, el cuidado del espacio público y la puesta en valor de nuestras tradiciones", ha afirmado la delegada.