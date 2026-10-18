Alcalá (Sevilla) abre este sábado el ciclo 'Paseando por Alcalá' con "amplio éxito" de participantes

Participantes en el ciclo 'Paseando por Alcalá'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La historia de las mujeres aceituneras ha abierto este sábado la vigesimoquinta edición del ciclo patrimonial de visitas guiadas gratuitas 'Paseando por Alcalá', con un "amplio éxito de público". En esta edición 2026 se unen importantes hitos identitarios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), desde esta historia de las mujeres aceituneras, al Castillo, las riberas del Guadaíra y los paisajes, y el patrimonio religioso, para redescubrirlos de una forma "amena y enriquecedora", a través de paseos guiados que se desarrollarán los sábados no festivos hasta el 14 de noviembre.

Así lo ha precisado el delegado del área de Identidad, Christopher Rivas, que impulsa este "consolidado programa" a través de la delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota.

De este modo, Rivas ha destacado la consolidación de esta "multitudinaria y esperada iniciativa", incidiendo en su "versatilidad para poner en valor las señas de identidad de la ciudad", más allá de los monumentos principales, también a través de tradiciones culturales y espacios "que pasan más desapercibidos diariamente pero que aportan un poso indispensable para la historia de la ciudad".

"Son ya más de dos décadas en las que este programa nos invita a recorrer nuestra ciudad de una manera diferente, acercándonos a nuestra historia, nuestro patrimonio y a esas facetas que forman parte de la identidad de Alcalá", ha agregado Rivas.

Al hilo, el delegado ha apostillado que "a lo largo de todos estos años, 'Paseando por Alcalá' nos ha permitido descubrir nuestra ciudad desde perspectivas muy diferentes: su arquitectura, sus personajes, sus paisajes, sus tradiciones y también esos pequeños detalles que muchas veces tenemos delante y que redescubrimos cuando alguien nos los explica".

Tal y como ha valorado el Consistorio, el de este sábado ha sido un paseo "emocional y entrañable" por una parte de la historia laboral de la ciudad "que aún muchas personas recuerdan". Un grupo de alcalareñas que fueron mujeres aceituneras en su juventud han colaborado con la directora de escena, Magdalena Alfaro, para transportar al público especialmente a la primera mitad del siglo XX.

En concreto, han contado sus historias reales y anécdotas que vívían habitualmente, pero también han recreado teatralmente escenas de aquellos días y cantado como hacían ante las mesas de la veintena de almacenes de aceitunas que recorrían la ciudad desde la actual Casa de la Cultura a la biblioteca Editor José Manuel Lara.

En temporada, hasta 3.000 mujeres se dedicaban a lavar, deshuesar, o rellenar aceitunas, muchas de Alcalá, y otras llegadas a la ciudad desde el sur de la provincia atraídas por la posibilidad de empleo. Algunas han contado su incorporación a los almacenes, en aquellos tiempos a los trece o catorce años y sus vicisitudes, aunque "recuerdan especialmente los buenos momentos entre las compañeras".

Por último, Rivas ha mostrado el compromiso municipal con esta iniciativa que acerca el patrimonio a la ciudadanía y su utilidad para "seguir manteniendo viva la memoria colectiva". "Apostamos por estas iniciativas que acercan la cultura a la calle y nos permiten conocer mejor la ciudad en la que vivimos".

"Nuestro patrimonio no está solo en los monumentos, sino también en las historias de quienes los habitaron, en nuestros paisajes y en la memoria colectiva. Queremos seguir haciendo de Alcalá una ciudad que se conoce y se disfruta", ha dicho, y es por ello que ha invitado a la población a "caminar, a escuchar y a redescubrir antiguos y nuevos detalles".

El programa prosigue el sábado, 24 de octubre, con 'Paseo por la historia de los retablos de Alcalá de Guadaíra', a cargo de Enrique Ruiz Portillo, con inicio en la capilla de los Salesianos. El sábado, 7 de noviembre, está programado 'Paseo por Alcalá desde la 'rive gauche, una mirada desde la colección de pintura Tiempo de Paisajes', dirigido por Francisco López Pérez. EI recorrido comenzará a las 11,00 horas en la entrada del camino de la Retama, junto al Puente de Carlos III.

El sábado, 14 de noviembre, le toca el turno a 'Recuperando la alcazaba de la Torre Mocha', a cargo de Enrique L. Domínguez, con salida desde la Escuela Oficial de Idiomas --cuesta Santa María del Águila--. Todas las rutas comenzarán a las 11,30 horas, gratuitas y sin necesidad de inscripción previa.