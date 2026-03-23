Alcalá (Sevilla) celebra este martes el Viacrucis de las Hermandades con la imagen de Jesús Cautivo

Jesús Cautivo y Rescatado de Alcalá en su paso procesional. - HDAD.CAUTIVO Y RESCATADO

ALCALÁ (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra activará este martes el plan de coordinación para el "buen discurrir" de la Semana Santa, que congrega a "miles de personas" en la localidad sevillana, con el Viacrucis del Consejo de Hermandades, que este año preside la talla de Jesús Cautivo y Rescatado.

Igualmente, como en años anteriores este lunes se han comenzado a repartir de forma gratuita las sillas de la carrera oficial en el entorno de la Plazuela, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El acto penitencial del martes comenzará a las 20,30 horas en la Parroquia de Santiago, y el recorrido habitual se verá alterado por las obras en la calle Nuestra Señora del Águila. En este sentido,las catorce estaciones jalonarán el trazado desde citada parroquia, la Plaza del Derribo, las calles Nuestra Señora del Águila, Santa Clara, Alcalá y Orti, Plaza de Cervantes, La Plazuela, Gutiérrez de Alba, Herreros y, culminará en el templo de San Sebastián.

Como preludio del Víacrucis, un poco antes, a las 19,00 horas, se desarrollará el traslado procesional del Cristo hasta la Parroquia de Santiago recorriendo las calles Gutiérrez de Alba, Pérez Galdós, Sol, La Plata, Plaza de Cervantes y Alcalá y Orti hasta alcanzar la citada iglesia.

El Plan Varal 2026, que se articula como el dispositivo parar garantizar la seguridad, atención, limpieza, iluminación, tráfico y demás detalles que permitan el buen hacer de las procesiones, estará vigente, además, de forma continua entre el Domingo de Ramos (13 de abril) al Domingo de Resurrección (20 de abril).

REPARTO DE SILLAS EN LA CARRERA OFICIAL

La delegada, Rocío Bastida ha destacado "la buena coordinación que cada año se realiza en estas fechas por la ya dilatada experiencia y disposición de los servicios implicados que permite a la ciudadanía disfrutar de sus tradiciones en las mejores condiciones de seguridad y comodidad, y a las propias hermandades el lucimiento ante la minuciosa coordinación y respeto".

Asimismo, este lunes ha comenzado la distribución por parte del Ayuntamiento de las sillas de la carrera oficial alcalareña por sectores en la Casa de la Cultura. Los pases son gratuitos y se distribuyen por jornadas: Este lunes se han entregado los pases para el Domingo de Ramos y Lunes Santo; el martes 24 de marzo se hará lo mismo para el Martes Santo; el miércoles 25 para el Miércoles Santo, el jueves 26 para el Jueves Santo y Madrugada, y el viernes 27 de marzo para el Viernes Santo y el Sábado Santo.

Los pases se distribuyen para el global de la población apelando al uso de la responsabilidad cívica para que sean usadas por personas mayores o con movilidad reducida (dos sillas por persona y día de la Semana Santa). Tanto el Ayuntamiento como el Consejo de Hermandades recuerdan que al paso de las procesiones, las sillas que no sean ocupadas se abrirán al público presente por parte de los servicios de seguridad para la mayor comodidad y disfrute de la ciudadanía.