Alcalá (Sevilla) impulsa un taller para personas cuidadoras como apoyo a las familias de dependientes

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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa una acción de apoyo a las personas cuidadoras a través de un taller formativo en herramientas y prácticas que mejoren la vida física y emocional de los miembros de las familias que atienden a personas en situación de dependencia, por edad o enfermedad.

Se trata de una necesidad que a través de Servicios Sociales se gestiona desde distintos frentes, y que en estos próximos meses se articulará en este taller que comenzará el 1 de abril en coordinación con otras delegaciones, incluida la de Educación, además de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la acción social y la dependencia, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Para la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, "las familias cuidadoras desempeñan un papel fundamental en la sociedad y en el cuidado de personas mayores, dependientes o con enfermedades crónicas. Cuidar de un familiar puede ser una experiencia llena de amor, pero también, el cuidado prolongado puede generar cansancio, estrés, sensación de soledad, sobrecarga física, emocional y social.

Así, --ha explicado la delegada-- esta iniciativa es un espacio "para parar, compartir y aprender herramientas que ayuden a los cuidadores a cuidarse a ellos mismos, un espacio de apoyo, formación y acompañamiento, favoreciendo el bienestar de las personas cuidadoras al sentirse escuchadas, acompañadas y comprendidas, mejorando así la calidad del cuidado".

Concretamente, el taller se desarrollará a través de la Universidad Popular de forma trimestral, del 1 de abril al 30 de junio y las inscripciones ya están abiertas Universidad Popular . Por su parte, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha recordado que "este servicio municipal, con cerca de 30 años de desarrollo, se va adaptando permanentemente a las necesidades y demandas que van surgiendo en la sociedad".

Además, "por la calidad de su profesorado, este servicio se ha convertido en un emblema del compromiso institucional con el desarrollo personal, formativo, de ocio y salud de la ciudadanía", ha matizado.