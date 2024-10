El alcalde de Marinaleda (Sevilla) avisa que la "realidad" local es "muy diferente" al dato de la Agencia Tributaria

Alega que "los impuestos son bajísimos" y una cobertura social como viviendas públicas a un alquiler de "15 euros al mes"

MARINALEDA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, ha defendido este viernes que "la realidad" social de dicho municipio "es muy diferente" al dato trasladado por la Agencia Tributaria según el cual esta localidad sería la única de la provincia de Sevilla que figura entre los 20 pueblos de España con menor renta media por persona. El primer edil ha reconocido que la ciudadanía de Marinaleda no cuenta con "rentas altas", pero ha puntualizado que no sufre "carencias" porque los impuestos "son muy bajos" y el Ayuntamiento tiene desplegadas diferentes medidas de apoyo.

En declaraciones a Europa Press, Sergio Gómez, del Colectivo Unidad de Trabajadores (CUT), encuadrado en IU, ha explicado que aunque los datos de la Agencia Tributaria reflejen una renta media de 14.173 euros por persona en esta localidad, "hay que interpretar de otra manera" las cosas y "leer la letra pequeña".

Al respecto, ha reconocido que en Marinaleda, la ciudadanía no tiene "rentas altas", señalando que "no hay ricos", pero a la par ha defendido que la población no sufre "carencias" ni "necesidades".

Y es que según ha detallado, los impuestos locales "son bajísimos" y con más de 350 viviendas públicas con un alquiler de sólo "15 euros al mes", entre la población escasean las hipotecas, una de las principales cargas económicas de las familias. Además, ha destacado otras medidas como un servicio de guardería municipal a sólo "12 euros al mes" o un precio de seis euros por persona para "toda la temporada de verano de la piscina" municipal.

Es decir que "la realidad de Marinaleda es muy diferente" a la del mero dato de la renta media, según ha destacado, exponiendo que la ciudadanía local es "gente trabajadora" del sector agrario, que cuenta con toda esta cobertura pública.