El alcalde de Sevilla agradece a los 26.000 participantes de la "inolvidable" Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7

Vista aérea de los participantes a la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido en la tarde de este sábado, 26 de septiembre, a los 26.000 participantes de la "inolvidable" Carrera Nocturna de Sevilla 2026.

Según ha precisado el primer edil a través de su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, "anoche vivimos una Carrera Nocturna de Sevilla 2026 inolvidable".

Asimismo, el regidor ha felicitado a los servicios municipales por conseguir que "funcionase" este evento en un "viernes tan intenso en Sevilla". "Sin vosotros, nada hubiese sido posible", ha afirmado.

En contexto, Sevilla ha celebrado este viernes la XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, que ha batido su récord de participación con 26.000 corredores. Los 25.000 dorsales inicialmente disponibles se agotaron 20 días antes de la cita, lo que llevó a la organización a ampliar el cupo en mil plazas adicionales, que se vendieron en menos de 24 horas.