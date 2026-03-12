Alcalde de Sevilla confirma inversión de 34 millones en un proyecto de almacenamiento por baterías con 20 nuevos empleos

Reunión entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el CEO de la empresa Coagener, Pablo Gómez Falcón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo con Pablo Gómez Falcón, CEO de la empresa sevillana Coagener, para coordinar el desembarco de una inversión industrial de 34 millones de euros destinada al almacenamiento energético mediante sistemas de baterías (BESS).

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, este proyecto "posicionará a Sevilla a la vanguardia de la transición energética", y contempla la creación de 20 puestos de trabajo directos de alta cualificación.

La iniciativa se materializará con la instalación de dos sistemas de almacenamiento de vanguardia en los polígonos industriales de Carretera Amarilla y La Negrilla. Se trata de las primeras infraestructuras a nivel industrial de Andalucía que funcionarán de forma autónoma (modalidad 'stand-alone'), "con una capacidad conjunta capaz de cubrir el consumo nocturno de todo el Casco Antiguo de la ciudad durante cuatro horas".

El Consistorio ha indicado que este tipo de infraestructura es "clave para aumentar el consumo de energía renovable en España y aportar estabilidad al sistema eléctrico". Cada una de las dos instalaciones contará con una potencia de 20 MW y 80 MWh de capacidad de almacenamiento, permitiendo almacenar energía renovable en horas de alta producción solar y liberarla durante la noche, cuando no hay producción. Además prestan servicios a la red eléctrica para su correcto funcionamiento.

"La instalación de estos nodos de almacenamiento no es solo un avance tecnológico, sino un paso de gigante para garantizar la eficiencia energética de nuestra ciudad. Sevilla se va a convertir en el espejo donde se mirará el resto de España en transición energética", ha subrayado el alcalde.

Sobre la gestión municipal para "atraer capital", Sanz ha reseñado el "papel clave" que ha tenido el Ayuntamiento, a través de la oficina de captación de inversiones Sevilla Open for Business, para coordinar que este proyecto de la empresa sevillana Coagener "pueda hacerse realidad".

"Desde el equipo de gobierno estamos volcados en que Sevilla sea un territorio 'business friendly'. A través de la oficina Sevilla Open For Business, hemos acompañado este proyecto desde su origen, ofreciendo seguridad jurídica y apoyo institucional", ha señalado el alcalde.

En este sentido, Sanz ha recalcado que "mi compromiso es claro: vamos a seguir agilizando los trámites administrativos para que los inversores no encuentren obstáculos, sino alfombra roja, y haremos todo lo posible para que las obras de este proyecto innovador comiencen tras el verano para estar operativos a principios de 2027".

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE META MIAMI

Por otro lado, Sanz también ha mantenido este jueves en el Ayuntamiento un encuentro institucional con la empresaria, coleccionista y mecenas cultural Milagros Maldonado, fundadora y presidenta de META Miami, con el objetivo de "conocer de primera mano los proyectos culturales que la fundación impulsa actualmente en la ciudad y explorar posibles vías de colaboración con el Consistorio".

Durante la reunión, Maldonado ha presentado las iniciativas que la fundación desarrolla en Sevilla, actualmente vinculadas a un acuerdo con la Fundación Biodiversidad en el entorno del Patio de Banderas, así como su interés en estudiar la implantación de una nueva sede o espacio estable desde el que desarrollar programación cultural y actividades educativas en la ciudad de Sevilla.

El alcalde Sanz ha valorado "muy positivamente" este encuentro, destacando que "Sevilla es una ciudad abierta a la colaboración con proyectos culturales internacionales que aporten talento, innovación y nuevas miradas al panorama artístico de la ciudad". En este sentido, Sanz ha subrayado que "iniciativas como las que impulsa META Miami refuerzan la conexión cultural entre Sevilla y América y contribuyen a posicionar nuestra ciudad como un espacio de diálogo entre arte, sostenibilidad y conocimiento".

Por último, el primer edil ha señalado que "la posibilidad de que una fundación internacional de referencia estudie establecer una presencia estable en Sevilla es una excelente noticia, porque supone atraer inversión cultural privada, generar nuevas oportunidades para creadores y seguir consolidando a Sevilla como un nodo cultural entre Europa y América".