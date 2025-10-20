El alcalde de Sevilla defiende el actual proyecto de la línea 3 del metro: "La palabra Bellavista no existía"

Archivo - Imágenes de trenes del metro en el tramo del Aljarafe de la línea 1 - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este lunes el proyecto actual de la línea 3 del metro de la ciudad que conecta Pino Montano con el Hospital de Valme y ha señalado que el primer proyecto del trazado obviaba al barrio de Bellavista. Además, ha afirmado que se escucharán las peticiones de los colectivos vecinales.

En declaraciones a los medios, Sanz ha relatado que, cuando el viceconsejero de Fomento, Jaime Raynaud, decidió reactivar el proyecto del metro, no se mencionaba al barrio y fue añadido posteriormente por el ayuntamiento: "la palabra Bellavista no existía".

En esta línea, el alcalde ha asegurado que, de las ocho alternativas presentadas, "siete eran en superficie".

La Junta de Andalucía daba a conocer la pasada semana el estudio informativo de la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla, que irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.

Sobre las críticas vecinales acerca del trazado en superficie, el primer edil ha defendido que están "escuchando las reclamaciones" y que el recorrido final de la línea será "el que beneficie al mayor número de sevillanos posible".

También ha destacado que el anterior gobierno municipal priorizó la línea 3 a la 2, que pasa por Sevilla Este. "Se olvidó del distrito más poblado de la ciudad", ha señalado Sanz.

En otros asuntos, el alcalde se ha mostrado confiado con la posible aprobación del nuevo distrito portuario en el pleno de este jueves. Sanz ha pedido al PSOE "que se aclare" al ser ellos los precursores originales de un proyecto que considera que "se ha mejorado atendiendo a las reclamaciones vecinales". "Es un desarrollo urbanístico fundamental para seguir construyendo vivienda", ha subrayado.

En esta línea, el primer edil ha señalado las diferencias entre la Diputación de Sevilla y el grupo municipal socialista acerca del proyecto del Cortijo de Cuarto. Sanz ha asegurado que hay que "seguir agilizando los desarrollos urbanísticos que necesita la ciudad", mientras que comparte la idea de "compatibilizar" la construcción de nuevas viviendas en la zona "respetando las zonas verdes e instalaciones deportivas existentes.