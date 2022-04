El alcalde de Sevilla dice que estará "muy encima" de la Junta y el Gobierno para solventar los "flecos" sobre el Metro

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha asegurado este martes que estará "muy encima tanto de la Junta como del Ministerio" para que las "pequeñas dudas" y "flecos" que quedan pendientes en relación con la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro se "vayan resolviendo" para que "se produzca la ansiada licitación" de las obras. Tras las discrepancias surgidas entre las administraciones autonómica y estatal sobre el uso de fondos europeos Feder para poder sufragar la Junta el 50% de los 1.045 millones en los que está presupuestado el tramo entre Pino Montano y el Prado, Muñoz ha querido poner el foco en que se está avanzando "poco a poco" en la definición del convenio de financiación.

"Lo importante es que la Junta y el Estado cierren el plan de financiación y que se pueda licitar cuanto antes el tramo norte de la línea 3. Los sevillanos no están esperando otra noticia que no sea la licitación", ha apostillado el alcalde. "Que empiecen las obras cuanto antes de esta importante infraestructura para la movilidad", ha remarcado, pidiendo, además, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, que este proyecto no sea usado como "arma arrojadiza" ni se convierta en motivo de "regañinas políticas".

El alcalde hispalense ha reconocido que "sin lugar a dudas, hay flecos todavía, pequeñas dudas que resolver" en torno a la financiación, pero "como alcalde, estaré muy encima tanto de la Junta como del Ministerio para que estas dudas se vayan resolviendo y se pueda producir esa ansiada licitación". Las declaraciones del alcalde han coincidido con las realizadas este martes por el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, tras el Consejo de Gobierno, en las que ha mostrado confiado en que el Ministerio de Transportes "esté a la altura" y ponga, "como tiene que ser", el 50% prometido.

El Gobierno andaluz ha insistido en que "se compromete ya a poner el 50%" de la inversión, ya sea con fondos propios --autofinanciada-- o con fondos europeos (Feder). Un anuncio tras el que Bendodo ha esperado que "hoy mismo, el Gobierno de España anuncie sus 500 millones para la línea 3" y estar así "a la altura de Andalucía y de Sevilla". El portavoz del Gobierno ha reiterado que aportará "el dinero que sea necesario" para que las primeras obras de la línea 3 del Metro se liciten cuanto antes. De hecho, el compromiso de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es que el ramal técnico de Pino Montano se licite y empiece este mismo año.

La Junta y el Gobierno han hecho públicas sus discrepancias sobre cómo abordar la financiación del tramo norte con fondos Feder. Mientras el Ejecutivo andaluz pide poder usar estos recursos europeos al formar parte del presupuesto de la comunidad, el Ministerio de Transportes ha insistido en que el Estado aportará "un euro por cada euro puesto por la Junta, una vez descontadas las posibles ayudas, con independencia de la figura y de la administración que las reciba". "Esta consideración no ha sido compartida por la Junta, que ha expuesto su pretensión de poder reducir su aportación directa o incluso que toda ella sea con este mecanismo a través del uso de los fondos Feder", ha explicado el departamento de Raquel Sánchez.