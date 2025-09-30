La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) visita el centro de acogida de animales abandonados de la localidad

La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache durante su visita al centro de acogida de animales. - AYTO. SAN JUAN

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), María Luisa Moya, ha visitado las instalaciones y los cuidados que se ofrecen en Sport Dog, centro de acogida de los animales abandonados que se recogen en la localidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, "actualmente son tres perros y seis gatos los que viven en este centro antes de que puedan ser dados en adopción". Así, el centro ofrece cuidados veterinarios, alimentación, limpieza e incluso adiestramiento.

De esta manera, el citado comunicado ha señalado que "el primer espacio que visitan los animales que llegan a Sport Dog es la clínica veterinaria". "Una revisión en profundidad permite determinar cuál es su estado de salud y a partir de ahí decidir en que espacio se van a ubicar", ha explicado la hija del fundador del centro, Ana.

Alguno de los animales que se han recogido en San Juan han sido ya adoptados por familias o asociaciones, "otros permanecen algún tiempo más mientras reciben una reeducación, en función del estado en que llegasen", ha enmarcado el Ayuntamiento.