El Alcázar de Sevilla acoge este lunes el primer congreso sobre hemorragia por rotura de aneurisma cerebral

De izquierda a derecha: Ramón Pelayo, inspector provincial; Arantxa Ordóñez, secretaria de la asociación Dcero HSA; Manuel Molina, delegado de Salud de la Junta, y Henri Chapond, presidente de la asociación, durante la presentación del congreso. - ASOCIACIÓN DCERO HSA

Apadrinado por el futbolista Sergio Rico, reunirá a expertos de primer nivel en una patología neurológica muy poco conocida

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla será sede este lunes 20 de octubre del I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea (HSA) en el Real Alcázar. Se trata de una importante novedad que pretende arrojar luz y debatir los últimos conocimientos de una enfermedad neurológica muy poco conocida, pero de gran impacto, especialmente porque afecta a personas jóvenes, en la plenitud de su vida laboral y familiar.

El congreso está organizado por la Asociación Dcero HSA --la única entidad en España dedicada a los pacientes y familiares afectados por esta patología neurológica--, junto con el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el área de Neurorradiología intervencionista de dicho hospital, informa la organización en un comunicado.

Se da la circunstancia de que el Virgen del Rocío es un referente en Andalucía en el abordaje de la Hemorragia Subaracnoidea (HSA). Este compromiso e implicación se ha puesto de manifiesto en el diseño de las ponencias. Junto a ello, la asociación acaba de exponer las líneas principales del congreso al delegado territorial de Salud, Manuel Molina Muñoz, así como la relación de ponentes que se darán cita.

Bajo el lema 'Más allá de la Hemorragia: Desafíos y oportunidades tras la HSA', el congreso reunirá a pacientes, familiares, profesionales de la salud, investigadores y representantes institucionales para dar visibilidad a la HSA y promover un espacio de conocimiento, apoyo y esperanza.

PROGRAMA PIONERO EN ESPAÑA

La inauguración correrá a cargo de representantes institucionales y sanitarios de primer nivel, junto a Sergio Rico, futbolista internacional y padrino del evento, que intervendrá a través de un vídeo en la apertura.

El programa científico incluirá en primer lugar Diagnóstico y tratamiento en fase aguda, con especialistas de referencia como el doctor Fuat Arikan, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Vall d'Hebron; el doctor Manuel Moreu, Neurorradiólogo del Hospital Clínico San Carlos; el doctor Joan Montaner, jefe de servicio de neurología del Virgen Macarena, entre otros.

Le seguirá el bloque 'La vida después de la HSA', con expertos en neurología, fisioterapia, neuropsicología, trabajo social, nutrición y derecho laboral, así como testimonios de pacientes y familiares que aportarán la visión más humana y directa sobre los desafíos que deja esta enfermedad.

ENFERMEDAD POCO CONOCIDA DE GRAN IMPACTO

La hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma cerebral es una patología súbita y grave, con una elevada mortalidad y secuelas importantes. Miles de personas la sufren cada año en España, y pese a su impacto, sigue siendo una gran desconocida para la sociedad.

La Asociación Dcero HSA, con sede en Sevilla, trabaja desde su creación para dar apoyo a los afectados y sus familias, fomentar la investigación y sensibilizar a la población e instituciones. Al respecto, este congreso marca un hito sin precedentes en la visibilización de la HSA en nuestro país.

Este encuentro pionero cuenta con el respaldo de Fundación Cajasol y Real Alcázar así como con Medtronic, Siemens Healthineers y Stryker, compañías líderes en innovación médica y tecnología sanitaria, cuyo compromiso con la investigación y el tratamiento de enfermedades neurológicas resulta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.