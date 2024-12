Antonio Muñoz: "Sevilla no puede esperar a que Sanz aprenda a ser alcalde. Está aquejado del síndrome del ocurrente"

El portavoz municipal del PSOE, protagonista este lunes de los desayunos informativos

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha afirmado este lunes que la ciudad "no puede esperar" que el actual regidor, José Luis Sanz (PP), "aprenda a ser alcalde". "Parece que sigue empadronado mentalmente en Tomares --localidad en la que estuvo al frente de la Alcaldía-- y son continuas las ocurrencias de este equipo de gobierno".

Así lo ha expresado durante un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha sido presentado por el secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, y al que han asistido, entre otros, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, y el expresidente socialista de la Junta Manuel Chaves.

Muñoz ha criticado la labor del Gobierno local y, en concreto, sus continuas "ocurrencias" así como que "venda como propios" proyectos que "pusimos en marcha anteriormente: a mí eso me enorgullece. Me parece muy infantil estar reclamando su autoría, puesto que no son ni del PP ni del PSOE, sino de Sevilla".

Sin embargo, Muñoz sí ha expresado su preocupación por el hecho de que "la despensa se quede vacía, dado que las iniciativas que estamos desarrollando necesitarán ser sustituidas por nuevos proyectos". Para ello, ha esgrimido los recientes actos de colocación de primeras piedras en promociones de vivienda. "Hasta que ello sucede, hay un trabajo previo de obtener el suelo, de financiación, de aclarar el tema registral... Pueden pasar entre cinco y seis años, en el mejor de los casos. Si, además, conlleva una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ni les cuento". En este sentido, "espero que se esté trabajando ahora para que dentro de seis años podamos colocar primeras piedras".

El portavoz del principal grupo municipal en la oposición ha insistido en la idea de que la mayoría de los proyectos que están en marcha en este 2024, "provienen de etapas anteriores y dan buena prueba de la transformación urbana iniciada". En este punto, ha puesto como ejemplos "la ampliación del tranvía, la antigua fábrica de Artillería, la Algodonera de Alcosa, Altadis o Palmas Altas, entre otros".

"A Sevilla le está faltando impulso, pulso y liderazgo. Se le está agotando la batería en la Plaza Nueva. La ciudad no es fácil de llevar, es compleja, con más de 100 barrios y con muchísimos déficits. Se necesita altura política, cintura y una visión estratégica que, por desgracia, y lo digo honestamente, creo que se ha evaporado de la Plaza Nueva con la llegada de Sanz a la Alcaldía", ha añadido Muñoz al respecto. "No tengo duda de que lo estará intentando y que le pondrá todo el empeño, pero no lo está consiguiendo", ha abundado.

En opinión de Muñoz, se ha instalado en la ciudad la percepción de que este alcalde "no sabe lo que trae entre manos, que ha parado el tren de Sevilla y no sabe cómo volverlo a poner en marcha. Y mientras tanto, nos desayunamos, un día sí y otro también, ocurrencias para salir del paso. Está aquejado del síndrome del ocurrente".

El alcalde actúa "a base de ocurrencias que luego tiene que rectificar". En este sentido, Muñoz ha puesto sobre la mesa lo sucedido con el modelo de la Feria de Abril, "del lío de la Magna --la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular-- con los hosteleros por falta de planificación" y del futuro de Tablada, "donde ha dicho de levantar pisos de lujo, lo contrario y, nuevamente, que va a construir viviendas".

Para Muñoz, vivimos en un estado de "provisionalidad". "¿No deberíamos saber cuál es el plan para reducir las desigualdades de barrios como los Pajaritos? ¿No deberíamos saber cuáles son las intenciones para luchar contra la emergencia climática? ¿Ha deshojado ya la margarita de la tasa turística? ¿Va a soterrar la Ronda Urbana Norte?", se ha preguntado el portavoz socialista en el Ayuntamiento hispalense.

DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS

Muñoz ha defendido que proyectos como el metro, la SE-40 o la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto "no están parados", puesto que "después de casi más de diez años, hay obras en lo que al suburbano se refiere entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián; también nos hemos desayunado hoy con la noticia de la licitación por importe de más de 13 millones de euros para el proyecto del puente de la SE-40 sobre el Guadalquivir".

"Asumamos la crítica en el sentido del atraso histórico que tiene la ciudad, pero no nos dejemos llevar por la resignación ni por la tentación de utilizar estos proyectos como armas arrojadizas entre unos y otros", ha subrayado el hoy protagonista de los desayunos informativos de Europa Press.

Por último, en este primer bloque de su intervención, Muñoz ha pedido no caer en la autocomplacencia ni ser pesimistas. "Tenemos que tener ilusión. Esta ciudad es un auténtico diamante, la envidia sana de otras ciudades. Contamos con empresas pujantes que conquistan el mundo con domicilio fiscal en Sevilla, por no hablar de nombres propios de sevillanos y de sevillanas que aparecen en las noticias económicas de medio mundo, en Estados Unidos, en Londres, en París. Juan Martínez Barea, Pilar Manchón o María Ángeles Martín".