Aplazado diez días el macrojuicio del brote de listerioris de Magrudis para buscar un acuerdo

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla encargada de enjuiciar la causa por el brote de listeriosis de Magrudis - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, que tenía previsto su inicio este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha quedado finalmente aplazado.

Tal y como han detallado a Europa Press fuentes judiciales, el tribunal ha invitado a las partes a acercar posturas para evitar la celebración de este macrojuicio. Se pretende, además, resolver las responsabilidades penales y civiles de forma conjunta, si bien, de no alcanzar este consenso, se pretende un acuerdo penal y otro civil por separado.

Así las cosas, será finalmente el lunes 26 de septiembre, tras un aplazamiento de diez días, cuando las partes volverán a reunirse para materializar este acuerdo o, de lo contrario, comenzar con el planteamiento de las cuestiones previas.

Cabe mencionar que será la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla la encargada de enjuiciar esta causa, dirigida contra los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal investigada en la causa.

((( habrá ampliación )))