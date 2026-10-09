Aprobada la primera convocatoria de subvenciones de hasta 6.500 euros para el sector del arte sacro de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local la primera convocatoria pública de subvenciones para el fomento y apoyo del emprendimiento en el sector del Arte Sacro dotada con 100.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta convocatoria se dirigirá a los talleres sevillanos de oficios artesanos con un doble fin: modernizar su presencia digital y garantizar el relevo generacional de estos oficios que, en muchos casos, solo se conservan a nivel internacional en los talleres de la ciudad de Sevilla.

De esta manera, la convocatoria financiará la modernización de los talleres con diez servicios subvencionables, entre ellos identidad corporativa, página web, tienda online, catálogos digitales, posicionamiento en buscadores o gestión de redes sociales, de los que cubrirá hasta el 100% del gasto justificado, con un máximo de 5.000 euros y un gasto mínimo de 1.500.

La segunda línea financiará hasta 5.000 euros, la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años, con contratos de al menos seis meses y a jornada completa. Quien concurra a ambas podrá recibir hasta 6.500 euros.

Podrán solicitarla micropymes y autónomos con actividad en Sevilla e inscritos en el Registro de Artesanía de Andalucía en alguno de los 21 oficios incluidos, entre ellos orfebrería, bordado, imaginería, talla, cerería, pasamanería o restauración, además de que serán subvencionables los gastos de digitalización realizados desde el 1 de julio de 2026 y los contratos formalizados desde el 1 de enero. Los talleres que ya han invertido o contratado este año también podrán acogerse.

En este sentido, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha destacado que el Arte Sacro "tiene más de seis siglos de historia en Sevilla y es también una actividad económica que da empleo en la ciudad". "Sus talleres afrontan dos retos concretos: que haya jóvenes dispuestos a aprender el oficio y que su trabajo llegue a clientes que hoy compran por internet. Esta convocatoria responde a ambos a la vez", ha señalado.

CONVOCATORIA CONJUNTA

La convocatoria se ha elaborado junto a la asociación gremial de Arte Sacro de Sevilla, algo que según ha explicado Bueno, "es la primera vez que el Ayuntamiento convoca una ayuda de este tipo y la hemos diseñado con quienes trabajan cada día en los talleres, que saben mejor que nadie qué necesitan para seguir adelante".

Las solicitudes se valorarán en concurrencia competitiva y las bases aprobadas han establecido que el 75% de la ayuda se abonará por adelantado, al resolverse la concesión, y el 25% restante tras la justificación.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, a través de la sede electrónica municipal. El crédito inicial podrá ampliarse si las circunstancias lo aconsejan.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la declaración de interés general, público y social del proyecto "Casa de la Esperanza", promovido por la Hermandad de la Macarena para habilitar en el inmueble municipal sito en calle Perafán de Rivera un centro de carácter social, cultural, formativo y asistencial dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Esta declaración es un primer paso administrativo para la concesión demanial del citado inmueble.