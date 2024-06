Arqueólogo afirma en Carmona que el vino blanco descubierto en una tumba romana se utilizaba "en rituales funerarios"

CARMONA (SEVILLA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arqueólogo Juan Manuel Román ha asegurado que la composicón química del vino blanco de más de dos mil años de antigüedad que se descubrió en la tumba romana en Carmona (Sevilla) es "similar a la que actualmente se produce en la zona de Montilla-Moriles y Jerez" y que "se utilizó en rituales funerarios, no para conservar los huesos del difunto".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en los cursos de verano 'Arqueología de campo' e 'Introducción a la espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua. 5ª edición. José Millán Naranjo in memoriam', que comenzarán el 15 y el 29 de julio, respectivamente, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, los cuales dirige también.

Por un lado, el curso de 'Arqueología de campo', que ya lleva 17 ediciones, es un curso "principalmente de contenido práctico" y en el que se dedica la mayor parte la mañana a "hacer prácticas de campo para que los alumnos adquieran experiencia y conocimiento". Ha explicado que en este taller "lo que se quiere enseñar es a todo lo que se tiene que enfrentar un arqueólogo cuando hace una excavación, lo que incluye el proyecto que tiene que presentar, la metedología arqueológica, los métodos para la documentación, el uso de las o la realización de la planometría".

Por otro lado, el curso 'Introducción a la espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua. 5ª edición. José Millán Naranjo in memoriam" surge a raíz de los estudios que se están realizando sobre las minas de agua, los túneles subterráneos que hay en Carmona, junto con la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas (AAES). "Se desarrolla durante tres días. El primero más teórico, el segundo de prácticas de progresión vertical por cuerdas, y en el tercero se realizan trabajos de exploración en las minas", ha explicado el arqueólogo.

El descubrimiento del mausoleo romano donde se encontraba la tumba con el vino fue, precisamente, durante la celebración del curso de verano 'Arqueología de campo' del año 2019. "Me llamaron para que fuera al sitio y me llevé a mis alumnos conmigo. Era una cuestión urgente porque allí había objetos de valor que debían ser documentados y recuperados con rapidez, ya que no se habían visto antes", ha señalado.

Se encontraron objetos "tan extraordinarios" como un frasco de perfume hecho con cristal de roca --cuarzo--, "tallado con gran maestría y cuyo técnica todavía desconocemos" y que estaba "perfectamente sellado"; dos urnas que conservaban las inscripciones con los nombres de los difuntos; láminas de marfil que solo aparecieron en las urnas femeninas y un plato de vidrio mosaico "cuyo diseño es sorprendentemente contemporáneo". Además de todo ello, dentro de una de las urnas de vidrio se encontró un líquido rojizo que, tras su análisis en la Facultad de Química de la Universidad, ha podido confirmarse que es vino.

La causa de que se hayan conservado los materiales orgánicos fue debido a "el acceso a la tumba se encontraba perfectamente sellado", además de el "hecho inusual" de que la tumba no hubiera sido saqueada en épocas posteriores, "especialmente teniendo en cuenta que pertenecía a un colectivo de alto poder adquisitivo", ha explicado.

Ha detallado que, tras el hallazgo del líquido, se comprobó que este "no procedía de filtraciones o inundaciones de la cámara ni de procesos de condensación". Los resultados de su análisis han confirmado que "se trataba de un vino blanco elaborado en la zona Bética, y que guarda ciertas similitudes con el que se produce actualmente en la zona de Jeréz o Montilla".

"Una vez que se verificó que el líquido era vino, se publicó un artículo en la revista especializada Journal of Archaeological Science: Reports", revista donde "es muy difícil que te publiquen algo porque los revisores son muy estrictos", ha añadido. Después de ello, fue cuando se publicó la nota de prensa en medios, "que tuvo mucha repercusión tanto a nivel nacional como internaciona", y ha agregado que aunque "a nivel científico fue muy importante, también fue muy valiosa la promoción y la difusión de Carmona a todos los niveles".

Por último, ha querido recordar la importancia de una disciplina como la arqueología para la sociedad. "A través de la arqueología podemos hacer un estudio de la Historia a partir de los restos materiales", ha asegurado, y para concluir, ha declarado que "el patrimonio arqueológico se debe dar a conocer a sus propietarios, que son los ciudadanos, para que lo valoren y lo hagan suyo".