Arranca en Alcalá (Sevilla) la convocatoria de subvenciones para proyectos turísticos sociales y empresariales

El responsable municipal del Área de Identidad y Delegado de Turismo de Alcalá, Christopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto la convocatoria de subvenciones 2026 destinadas a promover el desarrollo de actuaciones turísticas con una dotación global de 35.000 euros para apoyar proyectos promovidos por el tejido asociativo, empresas y profesionales de la ciudad.

Así lo ha indicado el Consistorio en un comunicado, incidiendo en que el responsable municipal del Área de Identidad y Delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha animado a asociaciones, colectivos, empresas y profesionales alcalareños a conocer las convocatorias y presentar sus proyectos.

De hecho, "el objetivo de estas subvenciones es promover y dinamizar la actividad turística mediante la celebración de eventos y experiencias temáticas originales y de repercusión social, y la creación y/o recuperación de elementos de interés turístico y nuevos servicios que puedan atraer a visitantes de fuera de Alcalá".

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva ha sido publicada este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla estableciendo un plazo de 15 días para la presentación de solicitudes a través de la sede electrónica municipal.

Se establecen dos líneas diferenciadas: la línea 1 para actuaciones promovidas por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y la línea 2, para proyectos impulsados por empresas y profesionales, cada una de ellas con un crédito 17.500 euros.

Los proyectos subvencionables se enmarcan en la organización de eventos, festivales y jornadas recreativas y de ocio, mercados temáticos, recreaciones históricas, visitas guiadas, etc., así como congresos jornadas divulgativas o formativas y talleres, e igualmente actuaciones encaminadas al diseño y producción de recursos turísticos y promocionales de Alcalá de Guadaíra.