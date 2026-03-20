Arranca en Alcalá (Sevilla) la 'Ruta de la Tapa de Semana Santa', con 20 negocios y el bacalao como protagonista

Presentación de la 'Ruta Tapa Cofrade' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este viernes que ha comenzado la 'Ruta de la Tapa de Semana Santa', en la que colaboran una veintena de establecimientos, bares y restaurantes de la ciudad en los que esta cuaresma se ofrece una carta con platos típicos en los que el bacalao y la repostería tradicional son los protagonistas. El proyecto ha sido organizado por la Asociación de Hosteleros de Alcalá de Guadaíra, con la colaboración del Ayuntamiento, la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA), del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y de la Asociación Fotográfica Alcalareña (AFA), que colabora con la cesión de fotografías de la Semana Santa.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la guía 'Sabor y Pasión' ha sido presentada este jueves en un restaurante del centro histórico de la ciudad, con la presencia de la delegada de Comercio, Paula Fuster, y miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal.

Por la Asociación de Hosteleros tomó la palabra su presidente, David Picazo, quien resaltó el "compromiso de la hostelería alcalareña con una cocina artesanal con la que se fomentan los negocios y, sobre todo, se reconoce el valor de un patrimonio culinario tradicional".

Al hilo, Fuster ha felicitado al colectivo de restauradores por una iniciativa que "rinde homenaje a las recetas de una cocina tradicional para un pueblo devoto y cofrade". Por su parte, la delegada de Comercio ha valorado el trabajo de los hosteleros locales porque "defienden y dan relieve a nuestra tradición, con un tributo a quienes nos enseñaron tanto y con tanto amor.

Así, que cualquier persona podrá acceder a toda la información sobre establecimientos y platos a través de un código QR disponible en la web de la Asociación de Hosteleros y la cartelería distribuida entre la veintena de establecimientos participantes.

En guía 'Sabor y Pasión' destacan, entres otros platos, el bacalao de todas sus manifestaciones, bocaditos de salmón, croquetas, espinacas, y en repostería pestiños, angüelas, rosquitos, empanadillas y pestiños.