Arranca 'Luis Romero Law School', nuevo proyecto de formación jurídica penal en Sevilla y Madrid

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de formación 'Luis Romero Law School' ha iniciado oficialmente su actividad tras su presentación en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde el penalista sevillano Luis Romero ha dado a conocer una oferta de cursos presenciales y online que se impartirán tanto en Sevilla, en la sede del propio Círculo Mercantil, en la calle Sierpes, como en Madrid, en el Centro Cultural de los Ejércitos, en plena Gran Vía.

La escuela nace como un centro privado de formación especializada dirigido a estudiantes de Derecho y Criminología, así como a graduados, posgraduados y profesionales que busquen adquirir habilidades prácticas de la abogacía penal desde un enfoque real y aplicado. Está abierta a juristas de toda España y a alumnos internacionales.

Romero, abogado penalista con 35 años de ejercicio profesional y Doctor en Derecho Penal, trasladará a los participantes conocimientos técnicos y experiencias obtenidas en su trayectoria, incluidas estrategias procesales, vivencias con clientes y el análisis de casos de especial complejidad y repercusión mediática. El objetivo, afirma, es "formar a los nuevos abogados en lo que no aparece en los libros".

El programa formativo se articula en dos cursos principales. El primero, 'Abogacía Penal Práctica: 20 casos penales reales y sus estrategias de defensa', se impartirá en Sevilla durante ocho viernes, de 16,00 a 19,00 horas, a partir del 5 de diciembre, disponible también en modalidad online. En él se estudiarán procedimientos en los que Romero ha intervenido, como los casos Ortega Cano, Spanair, Cerro Muriano, Biblión, Java, Unetenet, el doble crimen de Almonaster o el caso Unión, entre otros.

El segundo curso, 'Habilidades de la Abogacía: 50 consejos para abogados altamente efectivos', se celebrará en Madrid durante ocho sábados, de 11,00 a 14,00 horas, desde el 13 de diciembre. Abordará organización de despacho, marketing jurídico, comunicación, honorarios, relaciones con operadores jurídicos, técnicas de interrogatorio, estrategias de defensa y oratoria.

Las próximas presentaciones, de entrada libre, tendrán lugar en Sevilla los días 21 y 28 de noviembre a las 17,00 horas en el Círculo Mercantil; y en Madrid el 4 de diciembre a las 19,00 horas en la sede del Centro Cultural de los Ejércitos. También podrán seguirse por streaming en YouTube.