Asaja Sevilla presagia un precio más bajo en esta campaña del verdeo: "La cosecha no llegará a 460.000 toneladas"

Archivo - Imagen de recurso de aceitunas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el arranque de la campaña de verdeo en la provincia de Sevilla, Asaja celebraba este martes su tradicional cita con el sector olivarero en la Jornada de Aceituna de Mesa, que ha alcanzado este año su 44ª edición. El encuentro, que tenía lugar en el Círculo Cultural Unión Olivarense (Olivares), gracias a la financiación de la Diputación de Sevilla y a la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur, la entidad anfitriona y Asegasa, reunía a más de un centenar de agricultores para abordar los asuntos más relevantes que atañen al sector de la aceituna de mesa, ahora que se acaba de iniciar la campaña.

En opinión de Asaja, la cosecha de verdeo no llegará a 460.000 toneladas. En este sentido, el responsable de la sectorial de aceituna de mesa de la organización agraria, José Pedro Guzmán, era el encargado de analizar la actual campaña de aceituna de mesa, que comenzaba con unas perspectivas muy favorables tras cuatro años consecutivos de sequía.

Las abundantes precipitaciones registradas durante el año hidrológico, junto con el buen estado vegetativo de las explotaciones, un adecuado cuajado del fruto y unas temperaturas moderadas durante el mes de agosto, permitieron llegar al inicio de septiembre con una aceituna en "excelentes condiciones de desarrollo y calibre", lo que alentó expectativas de una cosecha abundante y de calidad.

Sin embargo, el optimismo generado por el primer aforo de cosecha publicado por Interaceituna, que situó la producción en 638.000 toneladas, tuvo una repercusión inmediata en el mercado. A raíz de estas estimaciones comenzaron a publicarse las primeras tablas de compra, "reflejando una importante depreciación de los precios respecto a la campaña anterior".

Una reducción que, como destacaba Guzmán, "no encuentra justificación en la situación real de mercado ni en los balances de campaña, ya que partimos de unos recursos de mercado muy justos para cubrir el mercado nacional e internacional, con un stock inicial de 360.000 toneladas". Como explicaba el técnico de Asaja-Sevilla, a partir del 2 de septiembre, la situación en campo experimentó un "giro radical" debido a una intensa ola de calor, con temperaturas máximas de entre 40 y 44 grados y mínimas que oscilaron entre los 29 y 32 grados.

Estas condiciones extremas provocaron una rápida pérdida de humedad en los árboles, dando lugar a un olivar deshidratado y a una aceituna arrugada y agostada. El deterioro del fruto obligó a revisar las previsiones iniciales de producción y "puso en evidencia que las estimaciones realizadas a comienzos de campaña ya no reflejaban la realidad agronómica existente en las explotaciones".

Ante esta evolución desfavorable, las últimas estimaciones de Asaja-Sevilla apuntan a 459.000 toneladas, "una merma cercana al 28% respecto a las previsiones iniciales, unas pérdidas que puedan incrementarse si continúan las actuales condiciones meteorológicas durante las próximas semanas, como se advirtía este martes en la jornada". De esta producción, 128.000 toneladas corresponden a la variedad manzanilla, con una disminución de un 40% respecto a las previsiones iniciales; 30.000 toneladas a la gordal, un 8% menos de lo previsto, y 221.000 toneladas a la hojiblanca, con una disminución del 22%.

PRECIOS POR DEBAJO DE COSTES

Pese a esta significativa reducción de la cosecha y a la escasez de calibres comerciales en el campo, Asaja-Sevilla ha criticado que los precios ofrecidos no solo no han aumentado, sino que en muchos casos se sitúan por debajo de los costes medios de producción, como se refleja en el estudio sobre los costes del cultivo de aceituna de mesa publicado por AEMO el pasado 10 de septiembre, que pone de manifiesto que determinadas operaciones comerciales podrían estar incumpliendo los principios establecidos por la Ley de la Cadena Alimentaria.

A ello se unen las exigencias en calibres de los compradores, lo que provoca que cuando las partidas no alcanzan el calibre mínimo, se destine la partida a aceite (molino) a un precio de 0,25 euro/kg, según se está ofertando en tablillas de precios, "la mitad de lo que cuesta recolectarlo, lo que provoca pérdidas para los agricultores", como señalaba Guzmán.