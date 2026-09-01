Asaja-Sevilla prevé un 15% menos en la cosecha final de aceituna de mesa por la próxima ola de calor

Un agricultor muestra en su mano varias aceitunas arrugadas - ASAJA-SEVILLA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla considera que el segundo avance del aforo de aceituna de mesa presentado por Interaceituna confirma la existencia de una importante cosecha en campo, cifrada en 638.490 toneladas para España, si bien advierte de que esta cifra no debe confundirse con la producción que finalmente llegará a las entamadoras, dado que estima un 15% menos en la recolección final de aceituna de mesa por la próxima ola de calor.

Las abundantes lluvias registradas durante el otoño e invierno permitieron recuperar las reservas hídricas y favorecieron un buen desarrollo inicial del cultivo. Sin embargo, desde finales de febrero apenas se han producido precipitaciones significativas y, desde entonces, se han sucedido varios episodios de calor extremo que están afectando al estado de las plantaciones, explica la organización agraria en una nota de prensa.

El propio informe señala que la evolución meteorológica de septiembre y octubre será determinante para la producción final, junto con las exigencias de calibre de las industrias entamadoras. Así, Asaja-Sevilla observa ya parcelas con "síntomas de estrés hídrico y agotamiento", especialmente en secanos, explotaciones con riego deficitario y olivares con elevada carga productiva.

"En muchos casos, los frutos presentan calibres insuficientes para el mercado de mesa y podrían acabar desviándose a molino si no se producen lluvias en las próximas semanas. La situación es especialmente preocupante en la variedad Manzanilla, donde una parte importante de la cosecha aún no alcanza los calibres necesarios para aderezo", añade el comunicado.

También se detectan parcelas de Hojiblanca con síntomas iniciales de asurado que podrían comprometer su aptitud para verdeo. A este escenario se suma la intensa ola de calor prevista para esta semana. Según las estimaciones de los servicios técnicos de Asaja-Sevilla, si las elevadas temperaturas previstas se confirman y continúan retrasándose las lluvias, la cosecha finalmente recolectada para aceituna de mesa podría reducirse un 15% respecto al volumen potencial aforado.

Esto situaría la producción real de verdeo en 542.000 toneladas, muy por debajo de las 638.000 toneladas contempladas en este segundo avance. Por ello, Asaja pide prudencia a la hora de interpretar las cifras del aforo y recuerda que el resultado definitivo de la campaña dependerá de la evolución climática durante las próximas semanas, del estado de hidratación de los frutos y de los requisitos comerciales exigidos en la recepción de la aceituna.

En cualquier caso, Asaja-Sevilla recuerda que "se parte con un estocaje de inicio de campaña similar al del último lustro, por lo que para satisfacer las necesidades de la industria y los compromisos comerciales nacionales e internacionales, se necesitan muchas aceitunas". De hecho, las disponibilidades con las que contarán los industriales y envasadores, pese a la aparentemente buena cosecha, "estarán en la línea de los últimos cinco años".