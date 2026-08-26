Avanza la renovación de la Ronda del Tamarguillo de Sevilla con el reasfaltado de un nuevo tramo

Asfalto renovado en la Ronda del Tamarguillo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado, con un día de adelanto, los trabajos de repavimentación de la Ronda del Tamarguillo, en el tramo comprendido entre la Avenida de Hytasa y la Avenida de San Juan de la Cruz, la penúltima fase antes de la recuperación integral de esta vía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos, que han contado con una inversión de más de 350.000 euros, han contemplado el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico de "primera calidad".

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que esta actuación "permitirá mejorar de manera radical las condiciones de conservación y seguridad de este tramo de la Ronda del Tamarguillo, una arteria clave de la ciudad".

Del mismo modo, la administración local licitó a finales de julio las obras de mejora del pavimento en la calle Clemente Hidalgo, con lo que se completará con esa fase al completo la renovación de este "importante viario".

INVERSIÓN TOTAL DE MÁS DE 2 MILLONES

De esta manera, con los trabajos que acaban de finalizar y los de Clemente Hidalgo, se completará la renovación integral del pavimento de esta vía, en la que el consistorio ha invertido un total de 2.217.395 euros en menos de tres años, en sus 2,5 kilómetros de longitud.

Al hilo, el delegado de Urbanismo ha señalado que con la licitación de este tramo completarán "la renovación integral de la Ronda del Tamarguillo, un eje fundamental para la movilidad de miles de sevillanos". "Ponemos así fin a una vía que arrastraba baches y deterioros desde hace años", ha añadido.

Sobre las mejoras que se llevarán a cabo en este tramo, que cuenta actualmente con losas de hormigón, De la Rosa ha explicado que colocarán una capa intermedia de aglomerado asfáltico con componentes mejorados, capaz de absorber los movimientos provocados en las losas por los cambios térmicos y de "mejorar así la flexibilidad del pavimento".

Además, con el mismo tipo de betún que la capa intermedia se instalará a continuación la capa propiamente de rodadura, minorando el ruido generado por los neumáticos e incluso parte del mecánico, gracias a su porosidad.

El proyecto incluirá también la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan originarse por la obra, al subir el nivel de la calzada por encima del de los bordillos como consecuencia de la inclusión de nuevas capas de aglomerado.